Ragazza di 12 anni si taglia le vene dopo il sequestro del cellulare

di Redazione 17/04/2018

Non mi ha ancora la scienza capace di dire quale sia il comportamento esatto io genitore deve attuare nei confronti dei figli. Ma la storia riguardante una ragazza di 12 anni si toglie le vene dopo il sequestro del cellulare ha decisamente sconvolto anche gli psicologi italiani. Lecce, si taglia le vene a soli 12 anni La storia che stiamo per raccontarvi ha davvero dell'incredibile. La protagonista ha solo 12 anni e a quanto pare non ha digerito il rimprovero che le ha fatto il padre. Secondo quanto raccontato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, sembrerebbe che i genitori abbiano deciso di rimproverare la figlia a causa di un eccessivo uso del cellulare. La ragazza di 12 anni si è tagliata le vene, solo dopo che il padre ha deciso di sequestrare il suo telefono cellulare. Genitori sotto accusa per via di uno smartphone Sembrerebbe infatti che da qualche tempo i genitori della ragazza di 12 anni residente a Lecce se sto cercando un modo per poter educare alla figlia verso l'uso moderato del telefono. Le dinamiche di quanto successo sono ancora da verificare, ma secondo quanto reso noto sembrerebbe che i genitori avessero notato una strana dipendenza da parte del cellulare dal quale non si separava mai. Sulla base di queste motivazioni i genitori attualmente si trovano sotto accusa al Tribunale dei minori, che sta cercando di fare le dovute verifiche sulla condotta dei genitori e la situazione familiare in genere. Ragazza di 12 anni si taglia le vene, allontanato dalla famiglia Quali siano le attuali condizioni della ragazza di 12 anni, dopo essersi tagliata le vene, al momento non sono state rese note alla stampa. Come abbiamo annunciato però il caso è subito finito al Tribunale dei minori che sta cercando di indagare e capire quali siano le dinamiche familiari, oltre che le reali motivazioni che potrebbero aver spinto la ragazzina a fare un gesto così folle. Sulla base di questa motivazione il giudice designato per il caso ha deciso di allontanare preventivamente la famiglia padre e la madre.

