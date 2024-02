Richiamo Precauzionale per Dessert Toblerone per Possibile Presenza di Corpi Estranei

Dessert Factory SA annuncia il richiamo di un lotto specifico del popolare dessert Toblerone.

Un richiamo dal Ministero della Salute con data 23 Gennaio 2024, è stato annunciato un richiamo precauzionale da parte di Dessert Factory SA per un lotto di dessert a marchio Toblerone. Il richiamo è stato emesso a seguito di preoccupazioni per la possibile presenza di corpi estranei, specificatamente materiale plastico, nel prodotto.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 180 grammi, divise in due pezzi da 90 grammi. Il lotto coinvolto in questo richiamo è il numero 133120016, con le date di scadenza 23-24-30 gennaio 2024 e 1-5-7 febbraio 2024.

I dessert richiamati sono prodotti nello stabilimento belga di Dessert Factory SA. È stato raccomandato ai consumatori che hanno acquistato il prodotto in questione di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita per un rimborso.

La sicurezza alimentare è una priorità assoluta per Dessert Factory SA, e il richiamo è una misura precauzionale per garantire la sicurezza dei consumatori. Aggiornamenti ulteriori verranno forniti man mano che saranno disponibili.