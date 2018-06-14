Home Attualità Rossana Casale attacca Salvini, ecco le sue parole

Rossana Casale attacca Salvini, ecco le sue parole

di Redazione 14/06/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Rossana Casale attacca Salvini. E' duro l'attacco di Rossana Casale, che in merito alla situazione dell'Aquarius ha deciso di riferirsi al Ministro degli Interni, non utilizzando certamente parole dolci. La cantante e insegnante italiana, infatti, ha deciso di tuonare contro Matteo Salvini dicendo - testualemente - "Prendete i figli di Salvini e metteteli a bordo dell’Aquarius. Ora". Non è mancata la risposta da parte di Salvini stesso, che l'ha invitata a continuare con il suo canto e a non occuparsi di questioni altrui. Nave Aquarius, la reazione del web La decisione da parte di Matteo Salvini di chiudere, qualche giorno fa, i porti italiani, non consentendo - di fatto - ai 629 immigrati presenti all'interno della nave Aquarius di essere accolti all'interno del territorio italiano, ha portato a numerosissime reazioni da parte del popolo del web. Molti sono coloro che spostano la situazione su una questione umanitaria o morale, parlando di persone che (lasciate in mare) rischiano la morte per via di un provvedimento che è stato preso da Matteo Salvini. Da non sottovalutare è anche la posizione di chi, invece, appoggia la decisione parlando di Italia come "campo profughi" d'Europa, e sottolineando l'impossibilità di accogliere ondate migratorie così ampie. Reazione del web c'è stata anche in correlazione con le parole di Spagna e Francia, che hanno rimproverato - pur in maniera differente - la decisione italiana ritenendola come "vomitevole" o "illegittima". Ancora una volta due partiti: chi dà ragione a questi rimproveri, chi invece sottolinea quanto questi stessi paesi siano i primi a rendersi protagonisti del rifiuto di accoglienza. Tantissime sono state anche le voci fuori dal coro o illustri: basti pensare a Fiorello, che ha lasciato un suo commento su Twitter, poi subito cancellato. Rossana Casale attacca Salvini: pronta la risposta del vicepremier Non si è risparmiata nelle parole la cantante e insegnante italiana. Anche Rossana Casale attacca Salvini, dunque, insieme a molti altri attacchi ricevuti dal Ministro degli Interni. La cantante jazz e vocal coach ha usato parole forti per riferirsi alla situazione dell'Aquarius e in particolar modo a Matteo Salvini, reo - per la cantante - di aver lasciato in mare 629 persone data la sua decisione di chiudere i porti. La cantante ha, dunque, affermato: "Prendete i figli di Salvini e metteteli a bordo dell’Aquarius. Ora". Le parole non sono certamente piaciute a Matteo Salvini, che ha invitato la donna a occuparsi di questioni personali, e non legate al governo. "Pensi a cantare e lasci stare i miei figli, e si vergogni", sono le parole allo stesso modo pesanti che Salvini ha riserbato per la cantante jazz e vocal coach.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp