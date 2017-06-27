Ruben Invernizzi eroe del web dopo la prima puntata di Temptation Island 4

Chi è Ruben Invernizzi? L’impiegato di 26 anni partecipa in coppia con la fidanzata Francesca Baroni a Temptation Island 2017

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 4 e il web ha già scelto il suo preferito. Questa mattina vi sarà capitato di imbattervi in meme di Ruben Invernizzi e se non avete guardato il docu-reality di Canale5 vi spieghiamo cosa è successo. Queen Mary conosce la passione degli italiani per il gossip e i tradimenti e gli ascolti di Temptation Island confermano che anche questa intuizione è stata vincente. Purtroppo però ad uscirne sconfitti sono alcuni concorrenti che vengono umiliati pubblicamente, come Ruben Invernizzi.

Francesca Baroni ha usato espressioni offensive nei confronti del suo fidanzato e durante il primo falò, il povero Ruben ha visto un video in cui si sfogava. La ragazza lo ha accusato di essere poco mascolino e che non gli trasmette fascino, è spesso impacciato e non hanno alcun feeling mentale, inoltre da quando si sono divisi non sente affatto la sua mancanza. Francesca ama i maschi dominanti e Ruben è troppo dolce e sensibile per i suoi gusti. Immediata la replica dei telespettatori che hanno consigliato al giovane impiegato bergamasco di mollare Francesca perché merita di meglio.

Temptation Island 4: Ruben Invernizzi dalla scrivania alla prima serata di Canale 5

Ruben Invernizzi e Francesca Baroni sono una delle 6 coppie del cast di Temptation Island 2017. Classe 1991, Ruben lavora in un’azienda che si occupa della produzione di caschi per moto e motociclette. Tante le passioni di questo timido ragazzo tra cui il paracadutismo e il calcio. Invernizzi è un tifoso sfegatato dell’Inter e ascolta Marracash.

La storia tra Ruben e Francesca non è mai stata solida, i due si sono fidanzati nel 2015 e hanno affrontato diverse crisi. Uno dei problemi riguarda la differenza di età, Ruben Invernizzi ha 26 anni e Francesca Baroni sono 22, l’altro invece i sentimenti della ragazza che sono ben diversi da quelli che prova il giovane. Ruben ha affittato un bilocale accanto alla casa dei genitori di Francesca e trascorre lì tutti i suoi weekend, anche se spesso si scontra con la ragazza che è un vero e proprio muro. Noi non abbiamo dubbi su quale sarà la prima coppia di Temptation Island 2017 che si lascerà e il grande successo di Ruben Invernizzi potrebbe anche portarlo sul trono di Uomini e donne. Voi cosa ne pensate?