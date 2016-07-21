Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Sanità, le leccate del suo cane ha portato una signora inglese in terapia intensiva a causa di una setticemia

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Sono molte le persone che si lasciano leccare dai propri amati animali, spesso anche sul viso ma questa abitudine espone queste persone a rischio di contrarre delle malattie. La nostra pelle costituisce una barriera contro i germi con cui quotidianamente, di continuo veniamo a contatto, per cui certamente, se non vi sono ferite aperte, non sussistono rischi se veniamo leccati da un cane o un gatto, a patto che ci si lavi bene successivamente. Non altrettanto se la saliva dell’animale viene a contatto con le mucose le quali, invece, conducono l’agente patogeno direttamente in circolo. E’ quanto accaduto ad una donna inglese di 70 anni, la quale, a seguito delle leccate, ha sviluppato addirittura una setticemia. Il batterio che il suo cane le ha “passato” è finito in circolo e ha provocato un’infezione per la quale la donna è stata ricoverata. Presto, però, la situazione peggiorata e l’infezione ha interessato più organi, tecnicamente una setticemia. Questa malattia è pericolosissima in quanto più organi contemporaneamente lavorano male o smettono di funzionare, in particolar modo i reni. Si tratta di casi piuttosto rari, in Inghilterra solo tredici casi in 25 anni, ma il forte rischio dovrebbe scoraggiare dal farsi leccare sul viso dai propri amici a quattro zampe.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Turismo colpito duramente a Caorle: il bel Villaggio turistico Prà delle Torri devastato e distrutto da un incendio

Articolo Successivo

Un mostro dell’aria dell’EasyJet è ora in mano ad un diciannovenne. Il più giovane pilota di aerei del Regno Unito alla guida degli Airbus

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025