Sanremo 2017 news: Carlo Conti dona parte del cachet ai terremotati

La decisione di Carlo Conti ha spiazzato tutti. Dopo le news sulle polemiche per il cachet di Sanremo 2017 il conduttore ha preferito spiegare come stanno le cose. Non nasconde l’amarezza perché spesso si parla senza conoscere la verità. Carlo Conti infatti è una persona dal cuore grande e da tempo aveva deciso di donare parte del compenso previsto per l’impegno a Sanremo 2017 alle popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia.

Carlo Conti avrebbe preferito non renderlo pubblico ma la situazione era diventata insostenibile. Anche Fiorello era intervenuto in difesa del conduttore di Sanremo 2017 definendo gli haters dei “rosiconi”. Conti non sarà da solo sul palco del Teatro Ariston, insieme a lui la regina di Mediaset Maria De Filippi che ha deciso di non percepire alcun compenso proprio per evitare qualsiasi tipo di speculazione. Lo stipendio di Carlo Conti quest’anno si aggira intorno ai 650.000 mila euro, una cifra altissima. Eppure come sostiene il conduttore di Rai 1, nelle news si parla solo dell’importo stellare e non del fatto che Sanremo 2017 è una vetrina pubblicitaria che rimpinguerà le casse della tv di stato. Non siamo noi che paghiamo il cachet di Carlo Conti per il Festival di Sanremo con i soldi del canone.

Nessun commento da parte dei politici che avevano sollevato la questione sul cachet di Carlo Conti per Sanremo 2017 tra cui Renato Brunetta e Matteo Salvini. Quando hanno le ultime news probabilmente sono diventati verdi per la rabbia, potrebbero prendere esempio dal conduttore!