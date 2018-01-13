Home Intrattenimento Sanremo 2018 anticipazioni, Fiorella Mannioia tra i super ospiti?

13/01/2018

Sanremo 2018 è entrano nel mirino delle anticipazioni. Dopo l'annuncio riguardante i conduttori ecco che si passa a una nuova fase, ovvero quella relativa alla lista di super ospiti. Secondo una prima fuga di notizie nella lista degli ospiti ci sarebbe Fiorella Mannoia, sarà vero? Sanremo 2018 vincitore, rumors e nomi I bookmaker italiani, ma non solo, sono già all'opera al fine di capire chi possa essere o meno il vincitore di Sanremo 2018. Nel corso dei giorni passati sul web è già apparsa una prima classifica parziale del podio della competizione sanremese. Secondo alcuni rumors, derivanti anche dalla fama di cui godono gli artisti sul web, ma soprattutto sui social network. Comunque sia, secondo una prima analisi dei bookmaker, il podio di Sanremo 2018 avrà non un vincitore ma bensì una coppia di vincitori, ovvero Ermal Meta e Fabrizio Moro, seguito da Mario Biondi al secondo posto, mentre il terzo gradino se lo contendono già Elio e le storie tese, Noemi e Max Gazzè. Maria De Filippi critica l'organizzazione di Sanremo 2018 Nel corso degli ultimi giorni sono state diverse le critiche che ha dovuto incassare l'organizzazione di Sanremo 2018 e ovviamente il direttore artistico, Claudio Baglioni. Maria De Filippi, reduce dal grande successo della passata edizione del festival della canzone italiana, in un certo qual modo ha battibeccato Baglioni per via della scelta dei brani dei big in gara. La conduttrice ha sottolineato come sia stato un errore escludere i ragazzi provenienti dai talent, dato che questi artisti sono seguitissimi dai giovani, gli stessi che poi decidono se guardare o meno il Sanremo. Sanremo 2018 super ospiti, Fiorella Mannoia torna all'Ariston? Con l'inizio del mese di gennaio ecco che l'organizzazione del Sanremo 2018 entra nella sua fase clou, arrivando così il tempo anticipazioni per i super ospiti. Chi saranno gli artisti che calceranno il palco dell'Ariston? Secondo i primi rumors sembrerebbe che Fiorella Mannoia sia pronta a tornare all'Ariston in qualità di super ospite. La notizia non è stata ancora confermata dalla cantante che in questo 2018 sarà attivamente impegnata con una nuova fase del suo Combattente Tour, che in occasione del 101esimo concerto della sua carriera dovrebbe fare tappa a New York. Riuscirà Fiorella Mannoia, nonostante i suoi impegni lavorativi, ad esibirsi a Sanremo 2018?

