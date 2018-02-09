Home Attualità Sanremo 2018 boom di record, quali gli ospiti della quarta serata?

di Redazione 09/02/2018

Il Sanremo 2018 verrà ricordato per il suo boom di record. La terza puntata infatti conferma che questa edizione del festival è la più seguita degli ultimi anni. In merito di tale risultato probabilmente può essere attribuito al caso plagio due Meta-Moro, ma scopriamo insieme quali sono gli ospiti della quarta serata Sanremo 2018 Pierfrancesco Favino è la vera novità? Le cose di queste prime tre serate abbiamo avuto modo di vedere Michelle Hunziker sul palco, la quale non non ha deluso le aspettative dei fan ma non solo... La vera e propria novità di Sanremo 2018 è stata segnata dalla performance di Pierfrancesco Favino. Nell'arco di questi anni abbiamo imparato a conoscere Pierfrancesco Favino grazie alle sue qualità di attore, ma nessuno avrebbe mai immaginato che potesse essere anche uno showman di alto livello. Dopo la coreografia con Michelle Hunziker qualcuno spera anche che Lorella Cuccarini possa chiamarlo all'interno di Ballando con le stelle. Plagio per il duo meta Moro: Non mi avete fatto niente Questi primi tre giorni di Festival di Sanremo sono stati segnati anche dal caso di plagio addossato al duo Meta-Moro per la canzone Non mi avete fatto niente. Il brano è stato già soprannominato uno dei probabili vincitori di questa edizione di Sanremo 2018, ma è innegabile che il duo di cantautori avrebbe potuto fare molto di più... Oppure le aspettative dei fan su Ermal Meta e Fabrizio Moro erano davvero tante, forse troppe. Comunque sia il caso riguardante il plagio della canzone Non mi avete fatto niente si è risolto in maniera positiva è il duo Meta-Moro è tornato ieri sera in gara più carica e forte che mai. Sanremo 2018 record, Claudio Baglioni batte Carlo Conti Come abbiamo appena avuto modo di annunciare il Festival di Sanremo 2018 continua a collezionare dei record importanti. Dopo i dati Auditel estrapolati dalla terza puntata del Festival ecco che arriva la news delle news: Claudio Baglioni batte Carlo Conti. La conferma di quanto detto è arrivata proprio dai dati Auditel che hanno convinto ben 10.825 di italiani, ovvero il 47% di share. Carlo Conti l'anno scorso insieme a Maria De Filippi ne avevano tenuti 10.420 con il 49% di share.

