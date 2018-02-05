Home Intrattenimento Sanremo 2018 bufera nei camerini, rissa fra due cantanti all'Ariston?

di Redazione 05/02/2018

Manca poco ormai all'inizio del Festival della canzone italiana, anche se tutto forse non è rose e fiori come noi lo immaginiamo... Sanremo 2018 bufera nei camerini? Sembrerebbe infatti qualche ora fa sia stata placata una rissa fra due cantati all'Ariston in occasione delle prove generali. Cosa starà succedendo? Sanremo 2018 superospiti, Fiorello pronto per la prima serata Nel corso di queste giornate sono state diverse le news che abbiamo avuto modo di leggere sul Sanremo 2018, sopratutto per quanto riguarda i superospiti. Uno dei primi personaggi del mondo dello spettacolo italiano ad accettare l'invito del direttore artistico Claudio Baglioni è stato appunto Fiorello. Lo showman siciliano, che più volte ha rifiutato la conduzione del Festival, ha accettato l'invito di Baglioni e inaugurerà così la prima serata di Sanremo 2018 (Dopo quanto successo con Pippo Baudo anni fa, da Fiorello possiamo aspettarci davvero di tutti ndr.) Sanremo 2018 regolamento, cantanti in crisi? Le notizie attorno al Festival sono state davvero tantissime, una di queste parla proprio di Sanremo 2018 regolamento. Claudio Baglioni ha messo in pausa i progetti lavorativi dei cantanti, i quali sono stati costretti a non esibirsi più dallo scorso dicembre, al fine di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla competizione sanremese... È inutile dirvi che la cosa ha messo diversi cantanti in crisi, per via degli impegni assunti, senza considerare che la cosa pare che possa aver creato una certa "bufera" nei camerini di Sanremo 2018. Due cantanti in rissa sul palco dell'Ariston? Sanremo 2018 di certo non è tutto rose e fiori per i cantanti che si giocano tutto durante la prima esibizione sul palco dell'Ariston. Provate a immaginare la tensione, i progetti lavorativi in pausa da dicembre 2017, le prove, gli abiti da scegliere, le strategie di marketing in vista per il lancio del nuovo album, le date per i tour... Insomma una tensione tale da mettere in crisi chiunque, persino due cantanti che avrebbero animato una rissa sul all'Ariston. Chi sono i due cantanti che nel corso di queste ore sono stati protagonisti di un animato litigio sembra essere destinato a essere un mistero, anche se la cosa comunque fa pensare molto ai consigli che Fabio Fazio ha dato a Claudio Baglioni durante lo spot pubblicitario di Sanremo 2018 facendo riferimento a "intoppi" e "richieste da esaudire". Chi sono i due cantanti protagonisti della rissa? Soprattutto, quali sarebbero i motivi che avrebbero scatenato l'ipotetico litigio sul palco dell'Ariston?

