Sanremo 2019 Pierfrancesco Favino conduttore? La dichiarazione

di Redazione 12/02/2018

Una delle sorprese più importanti ma anche più belle di questo Festival di Sanremo senza ombra di dubbio è stato Favino, il quale si è dimostrati un abilissimo showman... Ma per un festival che termina, la produzione è già a lavoro per il successivo. Per il Sanremo 2019 Pierfrancesco Favino conduttore? Il mistero sarebbe stato chiarito ieri con una dichiarazione dell'attore Sanremo 2018 news: il caso Meta-Moro vince sull'Ariston Il Sanremo 2018 non ha entusiasmato in toto i fanatici del Festival che si aspettavano delle scelte diverse da parte del direttore artistico Claudio Baglioni. Per il cantante, che sul palco dell'Ariston ha festeggiato i suoi 50 anni di carriera, non è stato facile arrivare dopo tre Sanremo presentati da Carlo Conti, dato che il conduttore nel suo percorso ha deciso di puntare molto sull'aspetto radiofonico delle canzoni. In ogni caso all'interno del Sanremo 2018 è stato determinante il caso Meta-Moro che dopo l'accusa di plagio è vince sull'Ariston, un premio consegnato più alla carriera dei due artisti che al brano? Pierfrancesco Favino: l'attore vince Sanremo 2018 Come abbiamo accennato inizialmente, la vera chicca di questo Festival è stata rappresentata da Pierfrancesco Favino. Il popolo del web, infatti, da giorni ha proclamato l'attore come vincitore di Sanremo 2018. Il successo del co-conduttore è rappresentato anche dall'hashtago #PierfrancescoFavinoNudo, un'esplicita richiesta del pubblico femminile che l'attore ha accolto con il sorriso. In questo frangente però i fan dell'attore si chiedono: Piefrancesco Favino potrebbe mai accettare la conduzione del Sanremo 2019? Sanremo 2019 Pierfrancesco Favino: Io non so dove sono Finito il Festival di Sanremo 2018 per tutti i protagonisti parte l'ultimo tour the force! Dopo la diretta di Domenica In Ermal Meta, Fabrizio Moro e Pierfrancesco Favino sono stati tra i super ospiti di Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio e Luciana Litizzetto. Nel corso dell'intervista rilasciata da Pierfrancesco Favino alla domanda posta da Fabio Fazio "Come va?", la risposta è stata l'affermazione ironica: "Io non so dove sono". Comunque sia l'argomento clou per l'attore è stata il prossimo festival. Come immaginereste un Sanremo 2019 con Pierfrancesco Favino conduttore? L'attore però ha subito chiarito la sua posizione con una dichiarazione che toglie ogni speranza ai fan declinando così l'invito fatto dalla produzione.. Sarà vero?

