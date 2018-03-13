Home Intrattenimento Scandalo a Uomini e Donne, Maria De Filippi arrabbiata con i tronisti?

di Redazione 13/03/2018

Sembra esserci aria di bufera negli studi televisivi di Mediaset a causa di un nuovo scandalo a Uomini e Donne... Questa volta Maria De Filippi arrabbiata con i tronisti? Secondo alcuni rumors potremmo avere anche qualche cambiamento nella programmazione del programmazione dello show Uomini e Donne anticipazioni trono classico A quanto pare questa nuova fase del trono classico di Uomini e Donne si presenta più contorta di quanto potevamo immaginare. Il percorso di Nilufar Addati sembra non avere un nesso logico e in molti si chiedono quali siano le reali intenzioni della ragazza. in questo frangete Sara Affi Fella sembra aver azionato una "bomba ad orologeria" che non sa gestire, mentre Mariano Catanzaro da molti è stato appena definito "Oh sciupa femmine". Per fortuna c'è Nicolò Brigante che sembra seguire il suo percorso in maniera corretta... Ma allora cosa avrà fatto arrabbiare Maria De Filippi così tanto? Nilufra Addati in lacrime a causa di Lorenzo Riccardi? In questi giorni tutti sembrano essersi "stancati" di Nilufar Addati, ma la ragazza avrebbe accusato i suoi corteggiatori di non lasciarle vivere questa esperienza con la giusta spensieratezza. Dopo l'autoeliminazione di Giordano e Nicolò, Nilufar Addati in lacrime torna negli studi di Uomini e Donne, riprendendo posto nella poltrona. La causa dello sfogo non dovrebbe essere Lorenzo Riccardi, che giorni dopo la sua dichiarazione a Sara Affi Fella, lascia intendere a Maria De Filippi che non denigrerebbe un percorso da tronista. In pochissimo tempo i fan dello show hanno lanciato un nuovo scandalo sul web: Lorenzo Riccardi starebbe sfruttando Sara e Nilufar al fine di guadagnare la poltrona rossa del trono classico? Mariano Catanzaro corteggiatrici, lui comunque le bacia tutte Alcuni rumors però vogliono Maria De Filippi arrabbiata, perché? Qualcuno pensa che sia dovuto tutto all'atteggiamento dei suoi tronisti, soprattutto con riferimento a Nilufar Addati e Mariano Catanzato corteggiatrici dato che a quanto pare le bacia tutte. A far scattare la molla sarebbe stato l'addio a Uomini e Donne di Federica, infastidita dall'atteggiamento di Mariano... Questa volta Maria De Filippi prenderà seriamente dei provvedimenti disciplinari?

