Sciopero improvviso addetti ai bagagli aeroporti Linate e Malpensa, disagi e ritardi
di Redazione
01/08/2017
A Milano la protesta contro l'appalto a cooperativeUno sciopero improvviso a Milano, per l’esattezza negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, proprio il primo giorno di agosto: è il caos per quella che appare come una protesta da parte degli addetti ai bagagli. Lo sciopero è iniziato alle 6 di mattina ed è stata scelta questa giornata in quanto molti passeggeri si stanno per mettere in viaggio per le vacanze. Le informazioni, per fortuna, sono passate attraverso i social network da parte di viaggiatori che, raggiunti i due scali milanesi dopo il loro volo, si sono trovati di fronte a forti ritardi e disagi, causa di forti disservizi. Se a Linate la situazione sembra tornare alla normalità, a Malpensa l’agitazione sindacale del personale di terra sta diventando un problema molto serio. Dopo il caos per il check-in in tilt a Linate che ha tenuto in ostaggio molti passeggeri, stewart e hostess di terra, ci voleva questa agitazione sindacale per movimentare l’estate 2017.
Sciopero a sorpresa addetti ai bagagli Linate e Malpensa: la situazioneLe prime avvisaglie della protesta del personale di terra addetto ai bagagli si sono avute il 6 maggio 2017, con l’invasione delle cooperative del trasporto bagagli e dei servizi di terra dei check-in di Ryanair a Malpensa, in polemica contro la politica degli appalti delle società che gestiscono il servizio, ed in particolare contro la volontà di Ags di subappaltare parte del lavoro ad una cooperativa. Oggi, 1 agosto 2017, c’è un vero e proprio sciopero improvviso degli addetti ai bagagli degli aeroporti di Milano. Se Linate, tramite una nota, ha fatto sapere ai passeggeri che la situazione è sotto controllo, Malpensa è ancora nel caos a causa del fallimento dell’accordo con Enac: solo nella mattinata, ci sono stati disagi e ritardi a causa del mancato imbarco dei bagagli. Decisamente, non è il modo migliore per iniziare le ferie di agosto per i passeggeri in partenza e in arrivo dai vari scali d’Italia e d’Europa.
