Sciopero treni febbraio 2017: date stop Trenitalia, orari e modalità proteste personale

Calendario sciopero treni mese di febbraio 2017: quando si ferma il personale Trenitalia? Info fasce di garanzia previste

Febbraio 2017 sarà un mese piuttosto tranquillo dal punto di vista dello sciopero treni. Il nuovo anno è iniziato con diverse protese, a gennaio infatti oltre al personale Trenitalia anche Trenord ha incrociato le braccia causando parecchi disagi tra i pendolari. La prima data da segnare sul calendario è il 4 febbraio 2017, i dipendenti Trenitalia del settore VDCS (Vendita diretta Customer service) dell’Emilia Romagna si fermeranno per 24 ore a partire dalle 21. Non ci sono ancora notizie circa la revoca della protesta indetta a gennaio, così come riportato sul calendario del Mit.

Il prossimo sciopero treni è il 16 febbraio 2017 e interesserà il personale DPLH dei Frecciarossa dell'impianto di Milano Centrale. Quest’agitazione non coinvolgerà tutti i treni e, trattandosi di una protesta molto recente, orari e modalità dello stop non sono ancora state comunicate. Nella stessa data il personale del settore Imc Etr Milano si asterrà dal servizio per 8 ore (dalle 9 alle 17).

Il nostro consiglio per rimanere aggiornati sullo sciopero treni di febbraio 2017 e non solo è quello dii consultare i canali ufficiali come il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quello di Trenitalia e Trenord. In particolare, su questi ultimi, oltre alle date sugli stop ci sono anche tutte le informazioni sulle fasce di garanzia previste in caso di sciopero.