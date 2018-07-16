Home Salute Scoperta shock, formicolio alle gambe scopre una tenia di cane nella schiena

Scoperta shock, formicolio alle gambe scopre una tenia di cane nella schiena

di Redazione 16/07/2018

Che qualche malessere spesso sottovalutato può nascondere qualche insorgere di malattie anche gravi è cosa risaputa. Che somatizzare delle malattie non è anche un fenomeno abbastanza diffuso è anche vero, ma che da un eccesso di prudenza si scopra un qualcosa di veramente unico che poteva anche costare la vita è veramente una botta di fortuna. Questo è successo ad una donna di 35 anni che è stata allarmata da uno strano formicolio alle gambe dovuta a una tenia di cane nella schiena. Formicolio alle gambe le ha salvato la vita La donna francese, di cui stiamo parlando ha fatto una scoperta abbastanza sconcertante e del tutto inattesa. Ma possiamo dire che il suo eccesso di preoccupazione per la sua salute, gli ha salvato la vita. La donna soffriva di una sensazione di formicolio alle gambe. Perdurando il suo fastidio ha deciso di andare a farsi controllare in ospedale. I sanitari dopo averla accuratamente visitata hanno scoperto che nel suo corpo vi era una tenia di cane nella schiena.+ Difficoltà a camminare La donna, infatti, era tre mesi che avevaanche difficoltà a camminare. Nei fatti la trentacinquenne francese cadeva spesso e non sentiva più le gambe. Il loro funzionamento era deficitario e la sensibilità che aveva negli arti inferiori era notevolmente ridotto. I medici della struttura sanitaria a cui la donna si era rivolta, l'hanno sottoposta ad una risonanza magnetica, per capire i motivi dei suoi disturbi. Da questo esame è emerso che nella schiena la signora aveva una tenia di cane. La cosa strana è che mai la donna era stata a contatto con dei cani. Resta quindi un mistero come il parassita sia entrato all'interno del suo corpo. Rimozione del parassita Nella rivista New England Journal of Medicine, è stato spiegato il procedimento di rimozione del parassita, una tenia di cane, dalla spina dorsale, che è avvenuto attraverso l’utilizzo di una siringa per l'epidurale. L'intervento è stato necessario, non solo per debellare l'origine dei disturbi di cui era affetta la donna, ma anche perché, la tenia di cane può causare un'infezione che può portare a lesioni cistiche nel fegato e nei polmoni, nel sistema nervoso centrale e nelle ossa. La donna, oltre all'intervento è stata anche sottoposta ad una terapia antiparassitaria e ora sembra stare molto meglio.

