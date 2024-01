Segreti della tradizione abruzzese: trucchi per preparare e cuocere gli arrosticini

L’Abruzzo, regione montuosa e ricca di tradizioni culinarie, vanta una delle specialità più amate da italiani e turisti: gli arrosticini abruzzesi. Questi piccoli bocconi di carne, arricchiti da una miscela di erbe aromatiche e spezie, sono un vero e proprio inno al sapore autentico. Prepararli e cuocerli richiede, però, una certa maestria. In questo articolo sveleremo alcuni trucchi fondamentali per ottenere arrosticini abruzzesi irresistibili. Oltre ad approfondire preparazione e cottura di questa tipicità locale, ti daremo indicazioni sulla possibilità di acquistarli online e gustarli comodamente a casa.

Contenuti







Selezione degli ingredienti e preparazione della carne

La prima cosa da tenere a mente quando ci si cimenta nella preparazione degli arrosticini è che il risultato finale dipende dalla corretta selezione degli ingredienti. Opta per carne di agnello di alta qualità, magari proveniente da allevamenti locali, per preservare la freschezza e l’autenticità del gusto.

Il taglio ideale è la spalla, una carne saporita e ben marmorizzata. Taglia la carne in piccoli cubetti, assicurandoti di rimuovere eventuali parti grasse in eccesso. La tradizione abruzzese consiglia di marinare la carne per almeno 2 ore in una miscela di olio extravergine di oliva, aglio tritato, rosmarino, pepe nero e sale. Questo processo intensifica i sapori e rende la carne più tenera. C’è un solo trucchetto capace di donare ulteriore sapore a questa ricetta, ovvero sfumare con del vino rosso.

Magia delle erbe aromatiche e delle spezie

Per ottenere dei perfetti arrosticini abruzzesi bisogna combinare sapientemente erbe aromatiche e spezie. La tradizione prevede l’uso di rosmarino fresco, timo e alloro. Ti consigliamo di aggiungere a questi ingredienti del pepe nero macinato fresco, che possa donare piccantezza. Inoltre, sono in molti ad utilizzare in aggiunta la paprika dolce o piccante.

La delicatezza degli arrosticini abruzzesi risiede nella bilanciata armonia degli aromi, è quindi sconsigliato eccedere con le spezie. Una volta pronta la miscela di erbe e spezie aggiungila alla carne marinata, mescolando delicatamente per garantire una distribuzione uniforme.

Cottura perfetta

La cottura degli arrosticini abruzzesi è l’ultimo fattore a cui dedicare la giusta attenzione, se non si vuole sabotare l’intero processo di preparazione fin qui affrontato. La tradizione vuole che vengano cotti alla brace o sulla griglia, donando loro quel caratteristico sapore affumicato. Assicurati che la brace sia ben calda prima di posizionare gli arrosticini sulla griglia; cuocili a fuoco medio per circa 10-15 minuti, girandoli di tanto in tanto per garantire una cottura uniforme.

Evita di bucarli durante la cottura, così da non disperdere i succhi interni e far sì che la carne si mantenga morbida e succulenta. Quando gli arrosticini abruzzesi risultano dorati ed irresistibilmente profumati, sono pronti per essere serviti; accompagnali con contorni tradizionali come patate arrosto o verdure grigliate per una esperienza culinaria completa.

Vendita online

Terminiamo questo articolo con una vera e propria chicca: è possibile trovare gli arrosticini abruzzesi in vendita online. Se non si ha tempo o dimestichezza, non è necessario preparare questa specialità a casa, basta procedere con un semplicissimo ordine online. Le spedizioni sono effettuate con imballaggio refrigerato per mantenere la catena del freddo; la carne è sigillata. Una volta aperta la confezione si possono consumare immediatamente o congelarli.