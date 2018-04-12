Seppellire cane e gatto in giardino è possibile: svolta in Veneto

In Veneto si possono seppellire gli animali da compagnia in terreni privati o aree idoneamente attrezzate per lo scopo. I cimiteri per i cani e i gatti diventano una realtà in più regioni.

Atto d'amore verso gli animali domestici

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha dichiarato che “siamo di fronte a un atto solo apparentemente banale, ma che in realtà è un grande atto di amore verso i nostri animali domestici”. Seppellire cani e gatti che hanno fatto parte della nostra famiglia per molti anni è un fenomeno sociale. Il rapporto affettivo con gli animali domestici viene documentato sui social con tantissime storie allegre o strappalacrime.

Sepoltura di animali in terreni privati

La vita degli animali è molto breve se paragonata a quella dell'uomo però la perdita comporta dispiacere, soprattutto per gli anziani che trovano in cani e gatti dei fedeli amici. Il presidente Zaia dunque ha deciso di approvare la delibera che offre la possibilità di seppellire un animale in un terreno privato o in un'area dedicata. Questa delibera esclude i canili, i rifugi per cani e tutti i circuiti commerciali. E il Veneto è solo l'ultima delle regioni che si è adeguata alla normativa comunitaria dotandosi di un regolamento per la sepoltura di animali domestici e l'istituzione di cimiteri per animali.

Silvano Natali dell'Unità Operativa Veterinaria del Dipartimento di Sanità Pubblica di Bologna ha sottolineato che hanno regolamentato le procedure da 15 anni. Il veterinario al momento del decesso dell'animale deve rilasciare anche un certificato per dimostrare l'assenza di malattie infettive, e il proprietario del terreno deve accertarsi che sia adatto per lo scopo. Nelle altre regioni la legge impone che l'animale venga lasciato al veterinario che si occupa della cremazione.

