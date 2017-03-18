Serie A Torino-Inter e Milan-Genoa probabili formazioni, dove vedere la partita in diretta video e TV
di Redazione
18/03/2017
La 29esima giornata di serie A è caratterizzata da due big match che coinvolgono le grandi Milan e Inter: alle 18 i nerazzurri, reduci dalla vittoria netta per 7-1 contro l’Atalanta, cercheranno di ripetere l’impresa a Torino dell’ex Sinisa Mihajlovic. I ragazzi di Ioli dovranno vincere per accedere alla Champions League. D’altro canto, i rossoneri alle 20.45 affronteranno a San Siro un agguerrito Genoa. La rivalsa è nell’aria e anche la volontà di lasciarsi alle spalle le polemiche derivanti dalle decisioni arbitrali dopo il match con la Juventus. Da fonte SportMediaset riveliamo le probabili formazioni di Torino-Inter e Milan-Genoa e vi consigliamo dove e come vedere la partita favorita in diretta video e TV. Allo Stadio Olimpico andrà in scena non solo il big match di Serie A Torino-Inter, bensì la sfida diretta tra i due principali bomber. A guidare l’attacco dei granata ci sarà sicuramente Andrea Bellotti, eletto miglior marcatore dell’intero campionato con all’attivo 22 reti contro le “sole” 20 di Mauro Icardi, che ha regalato ai tifosi nerazzurri una tripletta durante la partita con l’Atalanta. Pioli, in sostituzione a De Boer, ha dato all’Inter nelle ultime cinque gare l’energia necessaria per sperare nella prossima Champions League e raggiungere quindi il terzo posto, occupato attualmente dal Napoli. Il Torino nell’ultimo turno è stato sconfitto dalla Lazio per 3-1, ma quando gioca in casa tende a non perdere mai: l’unica sconfitta subita è da imputare alla Juventus durante il derby, ma ha guadagnato 28 punti preziosi per la classifica. Diverso è il caso del Milan. La vicenda closing è ancora avvolta nel mistero e la squadra di Vincenzo Montella si appresta ad affrontare il Genoa : le probabili formazioni indicano che Montella dovrà fare a meno dello squalificato Bacca a causa della decisione del Giudice Sportivo in seguito alle proteste seguite all’ormai tristemente famoso rigore concesso alla Juventus durante il recupero per sospetto fallo di mano di De Sciglio in area. I rossoneri riusciranno a lasciarsi alle spalle le polemiche e dimenticare le vicende legate alla brutta notte allo Stadium? Il Milan deve conquistare il sesto posto per accedere all’Europa League e conseguire l’ultimo obiettivo della stagione. Riusciranno le big nelle loro imprese? Non resta che vedere la partita in diretta TV nei canali ufficiali e in streaming su Internet!
