Sfera che provoca terremoti: in Germania la scoperta shock

di Redazione 02/05/2018

Sfera che provoca terremoti: no non una bufala ma una scoperta shock fatta nei boschi della Germania. Non è altro che una stazione sismografica che studia i terremoti e che fu ideata nel 1902 e risulta tuttora funzionante. Sfera che provoca terremoti: cos'è Oggi è un monumento turistico, ma fino al 2005 era usata da studiosi ed esperti per analizzare i fenomeni sismici. E' una grande palla di acciaio, una sfera dal peso di circa quattro tonnellate tenuta su da una impalcatura alta 14 metri. È situata in mezzo a un bel bosco nei pressi di Gottinga in Germania e a primo impatto, in mezzo agli alberi, la si scambia per i resti di una misteriosa arma di morte medievale. Invece è una costruzione del 1902 avvenuta ad opera del fisico tedesco Emil Wiechert per raccogliere dati e studiare la crosta terrestre. A quei tempi, non c'erano le armi di distruzione che esistono oggi e che possono provocare SISMI, come avviene in Siria quando si verifica il lancio di missili. Sfera che provoca terremoti: come funziona In realtà la sfera di acciaio fu aggiunta da un allievo dello studioso, Ludger Mintrop che mise in piedi l'impalcatura su un terreno calcareo: voleva capire se lasciandola cadere a terra si formassero onde sismiche artificiali. E così fu. In sostanza la caduta della palla provoca i terremoti. Oggi ogni prima domenica del mese è possibile recarsi nel bosco grazie a visite guidate in cui la enorme sfera si lanciata per terra causando piccoli movimenti sismici. Sul posto c'è poi montao il sismografo a pendolo invertito costruito da Wiechert e altri vecchi strumenti per studiare i terremoti, come dei tamburi rotanti di rotoloni di carta che sono stati i precursori degli attuali sismografi.

