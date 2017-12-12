Home Attualità Shazam è il nuovo acquisto della Apple

di Redazione 12/12/2017

Apple ha confermato attraverso un comunicato stampa l'imminente acquisto di Shazam, la società che ha generato la famosissima app attraverso cui vengono riconosciute le canzoni, anche quelle ascoltate nei film e altri vari contenuti sfruttando il microfono del proprio smartphone. I particolari dell'accordo Attualmente non sono noti i termini dell’accordo, i quali restano ancora top secret, ma stando alle info del sito Recode, la transazione ha un valore complessivo di 400 milioni di dollari, interamente sborsati da Apple: la cifra, per quanto sia da capogiro, è comunque bassa rispetto al miliardo di dollari con cui Shazam non molto tempo fa era stata valutata. Nonostante sia molto gettonata, l’applicazione non ha del resto mai prodotto i ricavi sperati in questi anni, la cifra dello scorso anno infatti ammonterebbe a circa 54 milioni di dollari. L'intento della Apple è infatti quello di sfruttare le capacità di riconoscimento della musica di Shazam associandola direttamente al servizio di musica in streaming targato "Apple Music". Il comunicato stampa di Apple: Il comunicato stampa attraverso cui Apple rende nota la transazione è ricco di progetti ed entusiasmo: "Siamo felicissimi di questa unione tra Shazam ed Apple. Dopo il lancio dell’App Store, Shazam è sempre stata molto ricercata tra le app per iOS. Oggi il suo utilizzo vanta da centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo, sulle più svariate piattaforme. Pensiamo che Apple Music e Shazam siano un connubio perfetto, condividendo la passione per la musica e offrendo esperienze musicali eccezionali alle persone". Aggiunge inoltre "Stiamo meditando su progetti avvincenti e non vediamo l’ora di unirci a Shazam non appena l’accordo di oggi verrà approvato". Con l'acquisto di Shazam, la società americana mira al rafforzamento ulteriore su un campo che richiama degni avversari. Basti pensare a YouTube che secondo dei rumors ha intenzione di lanciare un servizio di musica in streaming il prossimo marzo sullo stile di Spotify e della stessa Apple.

