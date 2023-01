Steven Moffat, autore di “Sherlock”, afferma che inizierebbe a scrivere la nuova stagione già domani se Benedict Cumberbatch e Martin Freeman tornassero alla serie BBC.

“Sherlock”: Steven Moffat chiede il ritorno di Cumberbatch e Freeman

Durante la promozione del suo debutto teatrale nel West End, “The Unfriend”, nel programma BBC Today andato in onda la mattina del 3 gennaio 2023, Steven Moffat, il creatore di “Sherlock” ed ex showrunner di “Doctor Who” ha parlato della probabile seconda stagione di “Inside Man” e menzionato quanto vorrebbe riprendere a scrivere “Sherlock”.

Secondo quanto riportato da Deadline, Steven Moffat ha detto che si sta iniziando a parlare di una seconda stagione dell’acclamato dramma della BBC/Netflix “Inside Man” e ha ribadito che “inizierebbe a scrivere Sherlock domani” se le star della serie Benedict Cumberbatch e Martin Freeman accettassero di tornare.

“Stanno facendo cose più grandi e importanti ma, Martin e Benedict, per favore, tornate?“, ha continuato in tono scherzoso Moffat.

“Sherlock”, l’adattamento televisivo più amato del detective più famoso di sempre

Ribadendo le precedenti intenzioni relative ad una nuova stagione del grande adattamento della BBC “Sherlock”, il creatore Steven Moffat ha detto che “inizierebbe a scrivere domani” se le star Cumberbatch e Freeman tornassero.

“Sherlock” è una serie televisiva poliziesca britannica basata sulle vicende di Sherlock Holmes, personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle. Creata da Steven Moffat e Mark Gatiss, la serie è ambientata nel XXI secolo e vede Benedict Cumberbatch nei panni di Sherlock Holmes mentre Martin Freeman interpreta il dottor John Watson.

Sono stati realizzati in totale tredici episodi, divisi in quattro stagioni andate in onda dal 2010 al 2017, compreso un episodio speciale, ambientato ai tempi dei romanzi di Conan Doyle, trasmesso il 1° gennaio 2016.

La serie BBC “Sherlock” è stata elogiata per la qualità della sua scrittura, recitazione e regia. È stata nominata per numerosi riconoscimenti prestigiosi tra cui Emmy, BAFTA e Golden Globe, vincendo numerosi premi in una varietà di categorie.

Agli Emmy Awards del 2014 “Sherlock” ha vinto nelle seguenti categorie: “Miglior attore protagonista in una miniserie o film” per Cumberbatch, “Miglior attore non protagonista in una miniserie o film” per Freeman e “Miglior sceneggiatura per una miniserie, un film o uno speciale drammatico” per Moffat.

Dove guardare la serie “Sherlock”

Tutte le stagioni di “Sherlock” sono disponibili in streaming su Amazon Prime Video.

Inoltre, ogni stagione è stata anche rilasciata su DVD e Blu-ray, insieme a edizioni tie-in di storie originali selezionate di Conan Doyle e una colonna sonora originale composta da David Arnold e Michael Price.