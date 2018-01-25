Home Intrattenimento Stefano Callegaro Instagram, prime parole dopo la causa vinta contro Masterchef

di Redazione 25/01/2018

Stefano Callegaro ultime news oggi 25 gennaio 2018, il vincitore di Masterchef 4 non era un cuoco professionista: oltre al risarcimento di Magnolia e degli altri concorrenti, arriveranno le scuse di Striscia La Notizia? Ultime news Stefano Calligaro Masterchef, post su Instagram Stefano Callegaro è il vincitore di Masterchef Italia 4: la sentenza contro Magnolia ha sancito in modo definitivo la giusta vittoria al cooking reality. Stefano non era uno chef professionista e adesso per lui si apre una vita fatta di nuovi piatti e tante altre soddisfazioni. Al momento non ci sono molte dichiarazioni sulla decisione dei giudici, ma ci ha pensato il diretto interessato ad esprimere gioia attraverso Instagram, postando la foto di un buon piatto di zuppa “calda e appagante” , correlato da un eloquente hashtag, #giustizia. Stefano Callegaro vince causa contro Magnolia Spa Stefano Callegaro è uno dei vincitori di Masterchef più discussi della storia del programma tanto che, anche oggi, si torna a parlare di lui per via della causa intrapresa dallo stesso contro Magnolia Spa che si è conclusa per lui con una vittoria piena, secondo i giudici. Per questi ultimi Stefano Callegaro era un cuoco amatoriale e questo significa che la sua vittoria è legittima così come le accuse dei colleghi sono state della calunnie vere e proprie. Rimane il fatto che tutto è partito proprio dal servizio-denuncia fatta da Striscia la Notizia. Antonio Ricci si scuserà con l’unconventional chef o taceranno sulla sentenza dei giudici? O ancora, ci saranno altri ulteriori servizi che getteranno benzina sul fuoco? Stefano Callegaro ultime news Instagram, risarcimento dai ex concorrenti Stefano Callegaro finalmente può assaporare la sua minestra dall’aspetto delizioso su Instagram, e prendersi la sua rivincita. Secondo la sentenza emessa da Patrizio Garrari, della Settima sezione civile del Tribunale di Milano, Callegaro era a tutti gli effetti un cuoco amatoriale e non un professionista come ipotizzato da Striscia la notizia. Ha così fine una lunga diatriba, nella quale sono stati coinvolti anche nove concorrenti di tale edizione del programma, costretti ora a versare al collega 20 mila Euro e a Sky. Loro stessi nel 2015 avevano espresso le rimostranze per quella che avevano considerato una presa in giro e si erano rivolti direttamente al telegiornale satirico, affermando di sentirsi imbrogliati e danneggiati da questa cosa, anche perché alcuni hanno affermato di aver speso tutti i loro risparmi per vivere a Milano e cogliere questa opportunità, per poi sentirsi traditi da colui che reputavano non solo un degno avversario, bensì un amico. Per questo, il tg satirico mise in dubbio la legittimità della partecipazione del veneto al programma, accusandolo di non rispettare la prerogativa principale del cooking show in onda su SkyUno: essere chef amatoriale e non di professione. Magnolia, sentendosi con le spalle al muro, lo denunciò, così poi fecero altri nove concorrenti di Masterchef. Per loro oltre al danno, la beffa: dovranno infatti versare un risarcimento al vincitore legittimo e a Sky allo scopo di coprire le spese legali.

