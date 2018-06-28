Home Scienza e Tecnologia Su Instagram arrivano le videochiamate di gruppo: ecco tutte le novità

di Redazione 28/06/2018

Eano tanto richieste e attese, e finalmente sono arrivate anche su Instagram. Dopo Messenger e Whatsapp che hano sperimentato il grande potenziale delle videochiamate di gruppo, anche Instagram potrà fruire di uno dei mezzi più richiesti e utilizzati dai giovani. Su Instagram arrivano le videochiamate di gruppo, dopo un annuncio che era stato fatto a maggio e - dopo poco più di un mese - si tramuta in realtà. Tuttavia, non è l'unica novità sul social network su cui Mark Zuckemberg ha scelto decisamente di puntare. Ecco tutte le novità di Instagram. Su Instagram arrivano le videochiamate di gruppo: come funzionano? Su Instagram arrivano le videochiamate di gruppo, attraverso un metodo certamente analogo rispetto a quelli già utulizzati da Messenger (l'applicazione di messaggistica di Facebook) e Whatsapp. Le videochiamate di gruppo sono uno strumento molto in voga nell'era social contemporanea: permettono a due o più persone di potersi contattare non solo attraverso l'ausilio dei messaggi o della voce, ma anche con la possibilità di vedersi. Chiaramente, lo strumento viene utilizzato particolarmente in gruppo, con più persone che, contemporaneamente, si ritrovano all'interno della stessa discussione. La fama ottenuta dalle videochiamate di gruppo, sia su Facetime che su Messenger e Whatsapp, ha spinto Mark Zuckemberg e il suo team ad inserire la stessa funzionalità anche su Instagram, che sta decisamente superando ogni sua aspettativa, grazie all'utilizzo costante di sempre più utenti. Le videochiamate funzioneranno in maniera molto semplice: nella sezione direct del social network (dove si può inviare, cioè, un messaggio o una foto in privato) si possono avviare le videochiamate. Una videochiamata può ospitare fino a un numero massimo di quattro persone, per permettere loro di vedersi contemporaneamente (cosa non possibile su Messenger, ad esempio, dove il numero può essere maggiore ma è possibile vedere solo una persona alla volta). Il riquadro della videochiamata, inoltre, può essere ridotto per far sì che si utilizzi, contemporaneamente, anche l'applicazione. Instagram tra video e domande Su Instagram arrivano le videochiamate di gruppo, anche se questa è soltanto l'ultima delle novità del social network appartenente a Mark Zuckemberg, che ormai ha sempre più successo e seguito tra i giovani. Il progetto è molto chiaro, ed è stato bene inteso da più di una persona: Instagram sta cercando di arricchirsi di ogni mezzo possibile per fare concorrenza a tutte le applicazioni che potrebbero distogliere dall'utilizzo del social network. Con Instagram TV, che permette di realizzare video lunghi fino a un'ora, si offre la possibilità agli utenti di poter superare anche Youtube, o di creare contenuti validi non solo sulla piattaforma appartenente a Google, ma anche su Instagram. Con le domande, invece, ultimo adesivo ideato dal team di Instagram, si fa concorrenza anche ad Ask e ThisCrush. Il metodo è molto semplice: si posiziona un adesivo nelle storie con scritto "fammi una domanda" (o simili): chi fa una domanda è vincolato dal fatto che, una volta pubblicata con la risposta, questa sarà anonima (soltanto chi riceve la domanda sa chi l'ha posta). In questo modo si supera - parzialmente - ThisCrush, che prevedeva lo stesso tipo di metodo, garantendo (qualora lo si indicasse) l'anonimato in ogni caso. La sezione esplora e nuovi filtri specifici In ultimo, Instagram sta per introdurre sulla sua piattaforma una nuova funzione: la sezione Esplora. La sezione si suddividerà in diverse tematiche e argomenti, e offrirà la possibilità di utilizzare nuovi filtri specifici. Tra i filtri a disposizione, ci sono quelli dei VIP: i filtri sono originali, e creati con la collaborazione di Ariana Grande, BuzzFeed, Liza Koshy, Baby Ariel ed NBA. Qualora si volessero utilizzare questi filtri, basterà seguire gli account sopraccitati. Ad ora la funzione non è presente ovunque, dal momento che si sta in questo momento diffondendo per tutti gli utenti. Tuttavia, si tratta di aspettare solo qualche ora prima che tutti possano usufruirne.

