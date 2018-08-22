Svelati in anteprima i nomi dei tentatori di Temptation Island Vip. Tutte le coppie in gara

Sale l'attesa per la primissima edizione del reality 'Temptation Island Vip', che sarà condotto da Simona Ventura.

LE COPPIE VIP CHE PARTECIPERANNO AL PROGRAMMA

Simona Ventura è pronta a tornare in campo con un nuovo reality show. Dal prossimo martedì, 11 settembre, infatti, andrà in onda 'Temptation Island Vip', che approda su Canale 5 per la sua prima edizione.

Dopo il successo di 'Temptation Island', che ha fatto registrare una media di ascolti di 3,9 milioni di persone per ogni puntata, il gruppo Mediaset ha deciso di riproporre il format con la partecipazione di coppe famose.

E' stata proprio Simona Ventura a svelare le sei coppie di vip, che metteranno in gioco le loro storie d'amore.

Le coppie di fidanzati saranno: Stefano Bettarini (ex storico della Ventura, ndr) e Nicoletta Larini; Valeria Marini e Patrick Baldassarri; Sossio Aruta e Ursula Bennardo; Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi; Andrea Zenga, figlio dello storico portiere Walter e la sua fidanzata Alessandra Sgolastra e infine, Fabio Esposito e Marcella Esposito, che hanno lo stesso cognome, ma nessunissimo grado di parentela.

SVELATI I NOMI DEI TENTATORI

Ovviamente, come nell'edizione delle persone non famose, anche l'edizione di 'Temptation Island Vip' avrà la sua serie di tentatori e tentatrici, che avranno il compito di mettere zizzania nelle varie coppie.