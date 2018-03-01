Sviene al supermercato: anziana senza soldi e affamata

La pensione non le basta per fare la spesa, e non accende il riscaldamento per risparmiare. È la storia di una donna che vive alla periferia di Padova e che è svenuta nel supermercato. Per fortuna c'era un medico che l'ha soccorsa.

Vive al freddo e senza cibo

Un triste episodio si è verificato a Padova, nel supermercato Aliper all'Arcella. Una donna di 75 anni ha avuto un malore e i clienti presenti si sono subito avvicinati per aiutarla, tra loro c'era anche un medico che ha messo a disposizione le sue competenze per evitare il peggio. L'anziana signora, quando si è ripresa, ha riferito di essere molto affamata, la pensione non le basta per fare la spesa, inoltre non accende il riscaldamento per risparmiare. Un disagio che in questi giorni di freddo ha aggravato le sue condizioni di salute.

Anziani morti per il freddo

Non è la prima storia di anziani che vivono questo dramma. Lo scorso gennaio una donna di 85 anni è morta per il freddo a Montazzoli, un piccolo paesino di montagna. L'abitazione era sprovvista di riscaldamento, l'anziana usava solo il caminetto come fonte di calore. Ogni tanto i nipoti le facevano visita e uno di loro ha scoperto che non stava bene. Il termometro segnava -10°C e l'anziana aveva tutti i sintomi dell'ipotermia, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

L'anziana di Padova che è svenuta al supermercato adesso sta meglio, e sono tante le persone disposte a donarle un po' di quella serenità che merita. Ovviamente non possiamo sapere perché è finita in queste condizioni, però se ha deciso di non accendere più il riscaldamento la situazione economica deve essere precipitata e i rincari delle bollette di certo non aiutano. Il consiglio che possiamo dare ai nostri lettori che hanno parenti anziani che vivono da soli è di non far mancare mai il conforto e un pasto caldo se possibile. Non essendo più giovani sono esposti a malanni stagionali e problemi di salute.