Svolta cura anemia mediterranea: chirurgia chimica su DNA elimina talassemia

Esperimento su embrione umano in Cina dimostrerebbe come, con una corretta mutazione a livello genetico, eliminerebbe la talassemia, ovvero l’anemia mediterranea con la tecnica della Crisp-Cas, una sorta di taglia e incolla del DNA.

Anemia mediterranea, cura contro la talassemia agendo sulle sequenze DNA

Per la prima volta inunè stato modificato con la. Questa tecnica è in grado di agire su un singolo mattoncino del genoma ed agire contro la talassemia. Lo studio, che ha corretto l'errore delche provoca, è stato pubblicato su Protein and Cell. La tecnica è una evoluzione della, quella che fa una sorta di taglia e incolla delle sequenze di basi del DNA. In questo caso, si agisce su una singola base, ovvero in una delle quattro lettere che compongono il genoma umano.Nel caso specifico è stata corretta dai ricercatori dellagli stessi che hanno usato per primi il taglia e incolla sugli, una, che è stata trasformata in una, correggendo quindi l'che porta alla. Questa tecnica, spiega David Liu, uno dei pionieri, al sito della BBC, è più efficiente e con meno effetti collaterali della. Lo scopo è correggere direttamente, o riprodurre a scopi di ricerca, molte, e non ci si vuole fermare solo alla correzione di una singola base per scongiurare il pericolo anemia mediterranea.

Polemiche sulla cura anemia mediterranea di natura bioetica

Cura anemia mediterranea potrebbe generare mutazioni fisiche non genetiche?

Inevitabilmente, l’utilizzo di questeper correggereha scatenato un fortedi, per le implicazioni insite nella possibilità di cambiare così facilmente il codice genetico Ci sono forti dubbi ci sono sul loro utilizzo sugli embrioni, che per ora è permesso in Cina e in pochi altri Paesi, tra cui la. Si teme che, abusando di queste nuove tecniche, si possano certamentele, ma anche provocare altriLe polemiche non sono infondate: molti studi hanno dimostrato che si generano anche degli errori non voluti. Per esempio, se si fa una correzione di un gene in un embrione per scongiurare il pericolo talassemia, non è detto che non ci siano ripercussioni in altre funzioni. Nonostante un'attenta analisi dei geni non emergano problemi, ma ci possono essere comunqueche non dipendono dal DNA, bensì da altri. Per saperlo bisognerebbe farlo sviluppare, nascere e seguirlo nel tempo, una cosa cheinternazionale permetterebbe di fare.