Talent per avvocati: come funziona 4cLegal Academy
di Redazione
24/07/2018
Riflettori puntati su 4cLegal Academy il talent per gli avvocati del futuro. Al format ha lavorato anche uno degli autori di X Factor. Ecco come candidarsi e quando inizia.
X Factor per avvocati
Il Ceo di 4cLegal Academy, Alessandro Renna, intervistato da Il Sole 24 ore ha spiegato in cosa consiste il talent: «Il premio è il riconoscimento del proprio talento nel mercato legale italiano». La giuria del talent è composta dallo stesso Renna, avvocato con pluriennale esperienza in studi legali primari, da Mario Catarozzo laureato in Giurisprudenza che svolge attività di Coach professionista, Formatore e Consulente, e infine un head hunter. Al momento stanno valutando i curriculum inviati dagli aspiranti avvocati del futuro. Tra le domande saranno scelti cinque finalisti che avranno la possibilità di seguire lezioni personalizzate in direzioni legali e studi professionali. Otto giornale full immersion e una web serie di 10 episodi che saranno mandati in onda sul sito del talent e sui social.
Cos'è 4cLegal Academy
4cLegal Academy è rivolto ai neolaureati in giurisprudenza. I requisiti per la partecipazione sono la laurea in giurisprudenza e l'età non superiore ai 26 anni. La candidatura si invia via mail e comprende il CV e due brevi video, uno in cui il candidato sorride e l'altro in cui parla del percorso di studi e delle aspirazioni. Sul sito ci sono le linee guida per non sbagliare. Le candidature possono essere inviate dal 18 luglio al 24 settembre 2018 e il suggerimento degli autori del talent è di affrettarsi perché saranno valutate solo le prime 300 candidature.
La figura professionale dell'avvocato oggi è diversa rispetto a quella del passato e la solida formazione giuridica non basta perché serve una preparazione manageriale e l'attitudine a lavorare in team. Ciascun candidato sarà valutato per le soft skills, qualità fondamentali per emergere.
