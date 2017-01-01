Home Attualità Tariffe autostradali in aumento nel 2017

Tariffe autostradali in aumento nel 2017

di Redazione 01/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Se si guarda al dato medio, l’aumento dei pedaggi autostradali sarà solo dello 0,77%ma guardando ai dati delle singole tratte, la situazione cambia: risulta penalizzato il Nord, dove i pedaggi autostradali aumenteranno maggiormente. Il tronco A4 aumenta del 4,60%, l’autostrada Torino – Savona del 2,46% mentre la nuova Autostrada Bre Be Mi, cioè la Brescia – Bergamo – Milano, aumenta del 7,88%. La rete Autostradale gestita da Autostrade per l’Italia presenta aumenti pari allo 0,64%. Questi dati sono stati comunicati dal Ministero per le Infrastrutture e lo Sviluppo Economico. Nel determinare gli aumenti si è tenuto anche conto degli investimenti realizzati dalle varie società che gestiscono i tratti autostradali. Per molte Autostrade soprattutto nel Sud del Paese, non è previsto alcun incremento nel costo dei pedaggi. Il dato che è evidentemente maggiore, quello della Bre – Be – Mi, stupisce un poco, perché si tratta di un tratto autostradale appena inaugurato e che ancora, almeno per il momento, vede un’utenza piuttosto limitata e un simile aumento potrebbe indurre i potenziali utilizzatori a scegliere vie alternative.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp