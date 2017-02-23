Home Esteri Tattoo Mania, il gatto tatuato fa infuriare i social: foto e video in Rete

Tattoo Mania, il gatto tatuato fa infuriare i social: foto e video in Rete

di Redazione 23/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una eccessiva Tattoo Mania ha prodotto un gatto tatuato: un artista russo ha letteralmente riempito di tatuaggi il suo felino e ha postato foto e video in Rete. Inutile dire che il popolo dei social si è infuriato per questa malsana moda che sembra imperversare tra gli amanti degli animali e dei tattoo. Non è il primo caso di un animale tatuato: tempo fa, la stessa sorte è toccata a un cane, ora questo felino si ritrova tatuato sulla schiena un ritratto di donna, con tanto di filmato e di immagini postati su Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. Il gatto tatuato, in realtà, è una gatta e lo stesso tatuatore-proprietario ha ammesso che l’animale non era affatto felice di subire questo doloroso trattamento estetico: del resto, a chi verrebbe in mente di sfogare la propria mania per i tattoo su un animale che non può neanche dare il consenso o meno? Per questo, degli infuriati utenti social hanno riempito la Rete di insulti e minacce contro questo tatuatore russo e la polemica impazza su su Youtube, Facebook, Twitter e Instagram con tanto di foto e di video dell'operazione. Il tatuatore, per difendersi, ha dichiarato che gli dispiaceva tanto tatuare il suo gatto e che si vedeva che non era felice di questa sua decisione. Ma questo non è bastato per impedire di proseguire a disegnare sulla pelle del felino il ritratto di una donna. Niente paura, la gatta in questione non ha dovuto subire anche la tosatura: essendo un esemplare femmina di Sphynx, ossia senza pelo, purtroppo adesso la poveretta si ritrova sulla schiena un viso femminile. La razza è stata creata negli Anni Settanta ed è considerata molto delicata, in quanto gli manca proprio la caratteristica peluria a ricoprire muso, zampe e il corpo. Anche se il proprietario ha asserito che il tatuaggio è stato praticato mentre il felino era anestetizzato e addormentato, molto veterinari sono insorti sui social perché lo Sphinx, avendo una pelle molto sensibile, può essere soggetto anche a irritazioni cutanee che si manifestano dopo molti giorni, soprattutto se si ferisce. Guardando la foto e soprattutto il video che impazza in Rete, i follower si sono infuriati anche per la grandezza del disegno, certi che stia provocando all’animale fastidio e dolore. La Tattoo Mania di quest’uomo è arrivata decisamente oltre il buonsenso, visto che dichiara come è stato difficile imprimere sulla pelle del felino questo disegno indelebile a causa della diversità con la pelle umana. Invece di avere un gatto tatuato, non poteva comprare un cappottino per animali e sfogarsi su quello? Questo è uno dei tanti commenti trovabili nei social network.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp