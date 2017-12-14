Home Attualità Terremoto in Sicilia, la terra continua a tremare

di Redazione 14/12/2017

La terra in Sicilia continua a tremare. Sono ormai due giorni che i sismologi captano scosse di terremoto nell'isola. Il 12 dicembre in mattinata, è stato registrato un sisma di magnitudo 2.6 è avvenuto nella zona di Marco d'Alunzio alle 11:27 ad una profondità di 7 km. Nella stessa giornata altro terremoto di magnitudo 3.1 ha coinvolto il Messinese alle 20:11 ad una profondità di 5 km. Mentre ieri mattina la costa Ragusana ha tremato ad un magnitudo 3.5 verso le 11:18 ad una profondità di 10 km. Dieci scosse di terremoto registrate in 2 giorni Dieci sono in totale le scosse di terremoto registrate dal 12 dicembre ad oggi nel Canale di Sicilia sullacosta Ragusana e nel Messinese. Quella più rilevante con una magnitudo di 3.9 è stata registrata questa notte alle 2:13 nel Canale di Sicilia. Il movimento tekkurico è stata avvertito forte e chiaro anche dalla popolazione che a parte tanta paura non ha subito danni a cose o alla persona. Stando ai rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità con epicentro in mare 63 km nei pressi di Modica sud. La scossa è stata seguita a sua volta da due repliche di magnitudo 2.8 e 2.6. Allerta protezione civile Appena una settimana fa la Protezione Civile ha aveva deciso di portare dal livello verde, indicante attività ordinaria, a quello giallo che rappresenta la fase operativa di "attenzione". Oltretutto è allerta per Stromboli, il vulcano siciliano. La decisione presa è nata dopo l'analisi dei dati delle reti di monitoraggio che, in quest'ultimo periodo, ha visto l'aumento delle variazioni dei parametri sismici, geochimici e di deformazione in contrasto coi normali livelli ordinari registrati sinora.

