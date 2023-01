“The Killer”, nuovo film di David Fincher: trama, cast, data di uscita

“The Killer” è il nuovo film thriller di David Fincher per Netflix: ecco cosa sappiamo a proposito di trama, cast e data di uscita.

“The Killer”, nuovo thriller di David Fincher per Netflix

L’imminente thriller noir “The Killer”, con la regia del candidato all’Oscar David Fincher, arriverà su Netflix nel 2023. Dopo essere stato in sviluppo passivo per oltre un decennio, Netflix ha finalmente acquisito i diritti del film dalla Paramount.

“The Killer” di Netflix sarà diretto dal vincitore del Golden Globe e candidato all’Oscar David Fincher, noto per successi acclamati dalla critica come “Gone Girl”, “Mank”, “The Social Network”, “Zodiac”, “Se7en” e molti altri.

Per la sceneggiatura di “The Killer”, David Fincher si riunirà con lo scrittore di “Se7en” Andrew Kevin Walker, che ha scritto anche il film premio Oscar “The Wolfman” e il film del 1999 “Sleepy Hollow” con Johnny Depp. Ceán Chaffin, partner produttivo di lunga data di Fincher, tiene invece le redini della produzione.

Sebbene David Fincher abbia lavorato quasi esclusivamente con Netflix negli ultimi 5 anni, nel novembre 2020 si è ufficialmente giunti alla firma di un contratto quadriennale. Fincher è stato coinvolto in alcuni dei più grandi progetti Netflix degli ultimi anni, tra cui “Mank”, “House of Cards” e “Mindhunter”.

Trama di “The Killer”, thriller di David Fincher

“The Killer”, il thriller di Netflix diretto da David Fincher, è basato sull’omonima graphic novel francese dell’autore Matz, pseudonimo di Alexis Nolent, e dell’artista Luc Jacamon. Il primo volume è stato pubblicato nel 1998 e l’ultimo nel 2017. Non si sa ancora quali parti della graphic novel saranno adattate nel film, quindi potrebbero esserci possibilità per i sequel, a condizione che “The Killer” abbia successo.

Ecco la logline ufficiale di “The Killer” di Netflix:

“Un uomo solitario e freddo, metodico e libero da scrupoli o rimpianti, il killer attende nell’ombra, cercando il suo prossimo obiettivo. Eppure più aspetta, più pensa di perdere la testa, se non la calma. Una storia noir brutale, sanguinosa ed elegante di un assassino professionista perso in un mondo senza una bussola morale, questo è un caso di studio di un uomo solo, armato fino ai denti e che sta lentamente perdendo la testa”

Cast di “The Killer”, con Michael Fassbender e Tilda Swinton

“The Killer” vede come protagonista il candidato all’Oscar e al Golden Globe Michael Fassbender, noto per i suoi ruoli in “X-Men”, “12 anni schiavo”, “Steve Jobs”, “Macbeth” e altri.

Tilda Swinton, nota soprattutto per titoli come “Snowpiercer”, “The French Dispatch”, “Doctor Strange” e “Okja”, è stata confermata nel cast della pellicola.

Charles Parnell, Arliss Howard e Sophie Charlotte completano il cast principale.

Tra gli attori e le attrici che dovrebbero apparire nel film ci sono anche: Kellan Rhude, Monika Gossmann e Caitlin Turner.

Quando esce “The Killer”: data di uscita su Netflix

“The Killer” sarà disponibile in streaming su Netflix dal 10 novembre 2023.