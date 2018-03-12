Home Intrattenimento The Voice of Italy quando inizia: J-Ax già contro Albano?

di Redazione 12/03/2018

Sta per tornare su Rai 2 The Voice of Italy quando inizia? Le selezioni per i concorrenti del talento dovrebbero essere già terminate da settimane, in attesa negli scontri finali, Secondo alcuni rumors però J-ax sarebbe già contro Albano. Dati Auditel: L'Isola dei famosi 2018 Dal mese di gennaio si è aperto una vera e propria sfida tra Mediaset e Rai, tutto basato ovviamente sulla messa in onda dell'Isola dei Famosi 2018. Nelle prime settimane reality show è sempre stato il favorito nella corsa per la conquista dei dati Auditel, battute successivamente dal tanto atteso commissario Montalbano. A breve però mamma Rai dovrà affrontare una nuova sfida a suon ascolti, segnata. dall'Isola dei Famosi 2018 vs The Voice of Italy... Anche se la direzione da dai sembra aver agito in modo preventivo cambiando un po' la sua programmazione. The Voice of Italy il cast Nel corso di questi ultimi mesi si è parlato dell'attesissimo ritorno di The Voice of Italy, rimasto in panchina per quasi due anni. Il talent show, che è già iniziato qualche settimana fa con le sue selezioni ufficiali, prevede un cast senza precedenti. Seduti sulle poltrone rosse infatti troveremo J-Ax, Albano, Cristina Scabbia anche la voce solista dei Lacuna Coil e Francesco Renga. La conduzione invece sarà affidata a Costantino della Gherardesca. A quanto pare però The Voice of Italy non dovrà affrontare soltanto le sfide dei dati Auditel tra Mediaset, quindi Isola dei Famosi 2018 e Le Iene, ma anche alcuni l litigi che sarebbero nati tra i coach. J-ax contro Albano? Il mondo delle anticipazioni si anima con l'arrivo di The Voice of Italy, ma il talent quando inizia? Ormai non manca molto per lo start ufficiale del programma dedicato alla musica, dato che la prima puntata verrà trasmessa il 22 marzo e non più il 20 come era già stato annunciato. Al momento tutto sembra essere ben predisposto per The Voice of Italy, tranne per il fatto che secondo alcuni rumors J-Ax potrebbe essere già contro Albano. La notizia arrivata qualche ora fa non è ancora stata confermata... Ma quali potrebbero essere i motivi di un ipotetico litigio tra J-Ax e appunto Albano Carrisi?

