Home Economia & Lavoro Topi nelle caramelle, Ikea ritira dal mercato i marshmallows Godis

Topi nelle caramelle, Ikea ritira dal mercato i marshmallows Godis

di Redazione 24/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il ministero della Salute ha pubblicato una comunicazione per i consumatori per rischio microbiologico. Il richiamo concerne tutti i lotti di marshmallow Godis Påskkyckling marchiati Ikea di alcune confezioni da 100 grammi, che prevedono una data di scadenza compresa tra il 23 ottobre 2018 e il 26 gennaio 2019. Il motivo del richiamo sarebbe attribuibile ai topi nelle caramelle che sono stati ritrovati all'interno della confezione e per questo i prodotti rischiano di essere stati contaminati. I dolcetti richiamati vengono prodotti da Candinavia AB con sede dello stabilimento a Linkoping Sweden e commercializzati da Ikea Italia Retail srl. Topi nelle caramelle, richiamo dei lotti Per quel che riguarda l'informazione quotidiana ai consumatori circa le allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D'Agata, ci ha tenuto a sottolineare che la procedura di richiamo ha inerito solamente ai lotti in questione. Sulla base delle circostanze note, tutti gli altri prodotti Ikea non sono a rischio di alcun tipo di danno per la salute. L'allerta è stata pubblicata sul sito del ministero della Salute nella pagina per le allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza". Topi nelle caramelle, la dichiarazione di Godis Paskkyckling In una nota del colosso svedese si legge "Durante la produzione di Godis Paskkyckling è stata notata la presenza di topi all'interno dello stabilimento produttivo, cosa che potrebbe aver provocato la contaminazione del prodotto“. In più sono stati invitati i clienti in possesso delle caramelle ‘incriminate’ a restituirle in qualsiasi negozio Ikea, dove saranno di diritto rimborsati. “La sicurezza alimentare e la qualità del prodotto sono di fondamentale importanza per Ikea e riteniamo che questo ritiro dal mercato sia un intervento necessario per rispettare i nostri standard“, ha concluso il gruppo nella nota.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp