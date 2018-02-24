Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Topi nelle caramelle, Ikea ritira dal mercato i marshmallows Godis

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il ministero della Salute ha pubblicato una comunicazione per i consumatori per rischio microbiologico. Il richiamo concerne tutti i lotti di marshmallow Godis Påskkyckling marchiati Ikea di alcune confezioni da 100 grammi, che prevedono una data di scadenza compresa tra il 23 ottobre 2018 e il 26 gennaio 2019. Il motivo del richiamo sarebbe attribuibile ai topi nelle caramelle che sono stati ritrovati all'interno della confezione e per questo i prodotti rischiano di essere stati contaminati. I dolcetti richiamati  vengono prodotti da Candinavia AB con sede dello stabilimento a Linkoping Sweden e commercializzati da Ikea Italia Retail srl.

Topi nelle caramelle, richiamo dei lotti

Per quel che riguarda l'informazione quotidiana ai consumatori circa le allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D'Agata, ci ha tenuto a sottolineare che la procedura di richiamo ha inerito solamente  ai lotti in questione. Sulla base delle circostanze note, tutti gli altri prodotti Ikea non sono a rischio di alcun tipo di danno per la salute. L'allerta è stata pubblicata sul sito del ministero della Salute nella pagina per le allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza".

Topi nelle caramelle, la dichiarazione di Godis Paskkyckling

In una nota del colosso svedese si legge "Durante la produzione di Godis Paskkyckling è stata notata la presenza di topi all'interno dello stabilimento produttivo, cosa che potrebbe aver provocato la contaminazione del prodotto“. In più sono stati invitati i clienti in possesso delle caramelle ‘incriminate’ a restituirle in qualsiasi negozio Ikea, dove saranno di diritto rimborsati. “La sicurezza alimentare e la qualità del prodotto sono di fondamentale importanza per Ikea e riteniamo che questo ritiro dal mercato sia un intervento necessario per rispettare i nostri standard“, ha concluso il gruppo nella nota.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Call center shock, dipendenti pagati 33 centesimi l'ora

Articolo Successivo

Oms, parto con epidurale è diritto delle donne che non vogliono soffrire

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

23/06/2025

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

09/06/2025

Diventare attori: gli sbocchi professionali

Diventare attori: gli sbocchi professionali

30/05/2025