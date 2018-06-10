Home Scienza e Tecnologia Trailer Battlefield 5: ci sarà la modalità battle royale

di Redazione 10/06/2018

Sempre più importante la modalità Battle Royale che sbarca, ufficialmente, anche sul nuovo Battlefield. Dopo le rituali presentazioni, accompagnati dai consuetudinari ringraziamenti, infatti, nell'ambito della conferenza EA Play 2018 grande spazio iniziale è stato lasciato ai ragazzi di DICE, che hanno presentato Battlefield 5. Il trailer Battlefield 5 ha già svelato quella che sarà la caratteristica principale del nuovo gioco: ci sarà la modalità battle royale, divenuta fondamentale nell'ultimo periodo e adottata dai maggiori titoli in circolazione. Modalità Battle Royale nel Trailer Battlefield 5 e non solo La modalità battle royale, negli ultimi tempi, sta diventando sempre più importante. Il concetto su cui si basa è molto semplice: un numero stabilito di giocatori si ritrovano all'interno della stessa mappa, si sfidano tra di loro e soltanto uno (del numero totale) risulta essere vincitore. Il principio è così semplice che non si riesce a capire da cosa derivi tutto il successo che la modalità sta riscuotendo. Con Fortnite, il gioco che negli ultimi mesi ha ottenuto sempre più successo, la modalità è arrivata all'apice della sua celebrità. Ne ha sfruttato le potenzialità Call Of Duty Black Ops IIII, che ha deciso di eliminare la campagna (sempre più marginale negli ultimi anni) per favorire l'ingresso, all'interno del gioco, proprio della modalità sopraccitata. Non sarà da meno Battlefield 5. E' ben chiaro a tutti che anche il nuovo titolo Battlefield sfrutterà la grande popolarità del battle royale, fulcro principale del nuovo videogioco. Trailer Battlefield 5 infiamma la conferenza E3 Il primo trailer, mostrato dai ragazzi svedesi di DICE (che hanno presentato Battlefield 5), ha infiammato la conferenza E3 di EA Play 2018. Sono proprio Activision e Electronic Arts ad essere i protagonisti, attraverso i loro titoli e, chiaramente, le novità apportate. La caratteristica principale del nuovo gioco di Battlefield sarà la modalità co-op Grand Operations. I giocatori si sfideranno su quattro diverse mappe e altrettante quattro modalità: ogni battaglia determinerà la successiva, in modo da accogliere ancor più in termini di community. I ragazzi di DICE hanno già fatto sapere che, per quanto riguarda la modalità battle royale, essa non sarà presente sin da subito all'interno del gioco, ma sarà aggiunta successivamente. Non si sa bene quando, ma sarà la prossima conferenza a rispondere a quest'interrogativo.

