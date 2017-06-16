Home Attualità Trasporti, un venerdì difficile in tutta Italia

Trasporti, un venerdì difficile in tutta Italia

di Redazione 16/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si annuncia una giornata pesantissima in tutta Italia oggi, 16 giugno, per il blocco quasi totale dei trasporti. Tutto nasce dallo sciopero proclamato da alcuni sindacati autonomi e di base al quale però è prevista una massiccia adesione, in difesa del diritto allo sciopero ma anche contro le privatizzazioni e liberalizzazioni previste per il settore. In concreto significa creare problemi pesanti alla mobilità in tutto il Paese come ha preannunciato Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e Trasporti. In particolare i bus e le metropolitane saranno fermi rispettando soltanto le fasce di garanzia protetta. Così a Roma, dove si accavallano ben due scioperi, nel pomeriggio è garantito il servizio solo dalle 17 alle 20. A Milano invece i mezzi circoleranno dalle 15 alle 18 e con orari diversi sarà così anche nelle altre grandi città. Lo sciopero interesserà anche il trasporto ferroviario fino alle 21 di questa sera anche se Trenitalia ha fatto sapere che le 'Frecce' circoleranno regolarmente. Invece per i treni regionali saranno garantiti i servizi dalle ore 18 alle 21, mentre Italo ha pubblica sul suo sito la lista dei treni garantiti. Problemi anche per i voli perché lo sciopero riguarda tutti i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale per 24 ore, il personale navigante gruppo Alitalia-Sai dalle 10 alle 14 e il personale navigante e di terra delle compagnie aeree operanti in Italia dalle 10 alla mezzanotte. Alitalia ha informato che proverà a cancellare 'solo' 160 dei 620 voli previsti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp