Trenitalia, in anteprima a Torino i nuovi treni Rock, Pop e Note: nuove tratte e prezzi

di Redazione 06/11/2017

La società ex Ferrovie dello Stato è sempre più attiva, forse stimolata dalla concorrenza di Italo, ha presentato nuovi tragitti e tratte ferroviarie , nuovi orari e nuovi treni regionali accompagnati da sconti e offerte: a Torino ecco Rock, Pop e il settimanale Note Nuovi treni Rock e Pop a Torino e settimanale Note, tutte le tratte e le novità di Trenitalia Trenitalia si rinnova: la ex società Ferrovie dello Stato non ha solo riorganizzato tratte e orari, bensì ha presentato nuovi treni regionali e nuovi tragitti, nonché nuovi sconti e nuove offerte imperdibili. Dopo Bologna, tocca a Torino presentare Rock e Pop, i nuovi treni costruiti negli stabilimenti italiani di Hitachi Rail Italy e Alstom Italia: i visitatori possono salire a bordo dei nuovi treni e vederli in anteprima. A breve, saranno presenti sul sito Trenitalia appositi sconti e offerte dedicate ai nuovi treni Cosa hanno in dotazione i treni regionali Rock e Pop di Trenitalia I nuovi treni regionali Rock e Pop hanno una nuova cabina di guida e nuovi sedili, nonché toilette rinnovate e nuove postazioni per i viaggiatori in carrozzina. Inoltre, sono presenti nuovi monitor di bordo, portabici e altre chicche, il tutto assemblato in una sezione di treno inferiore ai 20 metri. E’ presente un configuratore che permette modifiche agli interni del treno in poco tempo, per esempio l’inserimento di nuovi sedili per i viaggi in tratte più lunghi. Il treno Rock è attrezzato con un sistema di videocamere di sorveglianza a circuito chiuso, di un sistema di informazione ai passeggeri basato su monitor di dimensioni doppie e di un sistema di conta-persone con telecamere dedicate su tutte le porte d'accesso. Rock e Pop, treni regionali e nuova rivista Note di Trenitalia L'arrivo dei Rock e dei Pop si inserisce in una strategia complessiva di rilancio del trasporto ferroviario regionale da parte dell'ex società Ferrovie dello Stato. Tra le novità che stanno caratterizzano il mondo Trenitalia c'è quello editoriale che riguarda la nuova rivista da sfogliare a bordo dei treni. Si chiama Note e farà la sua comparsa a bordo dei convogli regionali, tra cui i nuovi Pop e Rock. Una rivista generalista per i viaggiatori, i quali potranno così leggere articoli e approfondimenti. Note viene distribuito gratuitamente in alcune delle principali stazioni italiane ovvero Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole e Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Palermo Centrale, Roma Termini, Torino Porta Susa e Venezia Mestre.

