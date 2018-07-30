Home Scienza e Tecnologia tripla fotocamera per samsung: forse montata su Galaxy A 2019

tripla fotocamera per samsung: forse montata su Galaxy A 2019

di Redazione 30/07/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'utilizzo a più non posso della tripla fotocamera da parte della casa di Huawei che ha sbancato con il suo P20 Pro ha attirato non poca attenzione dei rivali. Qualcosa bolle in pentola nel mondo della tecnologia,in particolare nei laboratori delle case asiatiche. Tra le più curiose c’è ovviamente (non poteva certo mancare!) anche Samsung, che già nei mesi addietro pare si sia interessata ad una simile tecnologia e che forse ha deciso di utilizzarla a cominciare dal prossimo anno. Ma quali saranno i device Samsung con una tecnologia così wow? Samsung e tripla fotocamera: qualche indizio Con grande sorpresa i primi "ADDITATI" come device con tripla fotocamera posteriore non sono mica i top series della linea S e nemmeno i noti Samsung Note. Secondo le ultime voci di corridoio, una simile novità potrebbe essere montata sui nuovi modelli Galaxy A 2019, smartphone medio-gamma che dovrebbero essere i primi device Samsung in assoluto a tenerla montata. Tripla fotocamera: perché proprio su Galaxy A? Con molta probabilità, l'utilizzo della tripla fotocamera su questa serie dovrebbe essere una prova per poi poter montare una simile tecnologia anche su Galaxy S10, che dovrebbe avere anche l'optional del lettore impronte sotto al display oltre ad altre opzioni firmate Samsung exlusive. Arrivati a questo punto, cresce la curiosità di comprendere come andrà il funzionamento all'avanguardia dei nuovi modelli della serie Galaxy A 2019, che per ora non pare siano ancora molto il fiore all'occhiello della casa asiatica. Forse il fatto che saranno montate tre ottiche sul retro della scocca potrà suscitare un più alto interesse, trasformando la linea Galaxy nella punta di diamante della Samsung.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp