Tumore al seno: al via la seconda edizione di "Voltati. Guarda. Ascolta."
di Redazione
11/02/2018
11 Febbraio 2018, parte la seconda edizione di ‘Voltati. Guarda. Ascolta" per le donne affette da tumore al seno metastatico. La prima edizione,del 2017, era stata in grado di raccogliere e far conoscere attraverso il web, la radio, quelle storie delle donne che ogni giorno devono fare i conti con questa malattia.
Tumore al seno: la campagnaLa campagna è promossa da Pfizer allo scopo di far conoscere le circostanze del tumore al seno metastatico e ribadire l’importanza di affacciarsi a terapie innovative oggi disponibili. Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia dice «Il successo registrato dalla campagna ‘Voltati. Guarda. Ascolta.’ e la grande partecipazione delle pazienti dimostrano che si tratta di uno strumento efficace che aiuta le donne a uscire dall'isolamento e offre loro l'opportunità di esprimersi, di essere ascoltate, di raccontare la loro esperienza di vita possiamo dire con soddisfazione che sta finalmente cominciando a crearsi quella solidarietà e consenso sociale che rappresentano una leva importante per la nostra richiesta dell’istituzione di una ‘Giornata Nazionale’ dedicata alle donne con tumore al seno metastatico».
Come funziona la campagnaLa campagna consente alle donne di inviare le loro esperienze fino al 31 marzo sul sito www.voltatiguardaascolta.it. Con "Voltati. Guarda. Ascolta" verranno scelti tre racconti delle pazienti da una giuria al fine di diffonderli attraverso libretti formato ‘mille lire’ o tramite audio-racconti letti da attrici professioniste. In più, una tra le storie sarà eletta per la trasposizione in un cortometraggio, che sarà trasmesso sui canali social e festival cinematografici. Nella prima edizione della campagna, le storie delle donne sono state anche portate in piazza con l'iniziativa ‘La Folla Immobile’ ospitata da tre città quali Napoli, Torino e Bologna. Quest'anno l'evento sarà portato anche in altre città come Verona, Bari e Catania. Infine nel mese di maggio, ‘Voltati. Guarda. Ascolta’ avrà un suo stand nel villaggio della Race for The Cure 2018 nell’edizione di Roma e di Bari.
