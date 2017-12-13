Home Scienza e Tecnologia Twitter, cosa sono i tweetstorm e come si usano

Twitter, cosa sono i tweetstorm e come si usano

di Redazione 13/12/2017

Nuova innovazione: la pubblicazione dei tweet collegati tra loro per spiegare concetti con più di 280 caratteri Twitter introduce i tweetstorm Twitter si modernizza con la pubblicazione dei cosiddetti tweetstorm, Come è spesso accaduto nella storia di questo social network, quindi, un comportamento che gli utenti hanno adottato è diventato uno strumento ufficiale: la novità è in fase di diffusione in queste ore e sarà messa a disposizione anche sulle applicazioni, nel corso dei prossimi giorni. Il nuovo sistema rientra nelle iniziative di Twitter per rendere più semplice l’uso del suo social, il cui funzionamento a volte può tenere alla larga potenziali nuovi utenti e farli orientare sui concorrenti, come Facebook e Instagram, ad esempio. Cosa sono i tweetstorm Esso è un insieme di tweet collegati tra loro. Questo sistema è usato dagli utenti per esprimere un concetto più articolato e che richiede più spazio dei 280 caratteri che il social mette a disposizione in ogni messaggio. Per scrivere un tweetstorm, è sufficiente comporre un tweet come si fa normalmente e poi premere sul tasto + per aggiungerne un altro, e un altro ancora in successione. Terminata la scrittura, si sceglie il tasto Twitta Tutto per pubblicare tutto in serie. Soluzione molto semplice I follower di chi pubblica un tweetsorm vedranno il primo tweet come al solito, accompagnato da al massimo altri due tweet dello stesso thread: per vedere il resto, si dovrà cliccare su Mostra il Thread. Il social ha giustificato la concessione dicendo che sono ormai centinaia di migliaia di thread pubblicati giornalmente e c’era bisogno di una innovazione più semplice. Scrivendo i tweet e pubblicandoli volta per volta, si doveva rispondere a ogni singolo messaggio, risultando molto macchinoso dal punto di vista pratico (chi ha il tempo materiale di leggere ogni singolo messaggio?) Esistevano tuttavia delle soluzioni per aggirare l’ostacolo, sotto forma di applicazioni, ma ora è tutto regolare!

