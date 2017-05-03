UeD gossip news Rosa Perrotta: Alex Adinolfi beccato su Instagram con Chiara Napoli

è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del: fortemente criticata e contrastata da Gianni Sperti, e da ieri anche da Tina Cipollari perché ha approfittato di un litigio tra il suo ex corteggiatoree la rivaleper tentare di riprendersi il ragazzo. Per lei, un due di picche e la rabbia di. Ma stavolta lenon riguardano la tronista salernitana, bensì Alex, beccato sucon una vecchia conoscenza di Temptation Island: si tratta della tentatrice, sin dalla prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, è sempre stata colpita datanto che da subito lo ha portato fuori in esterna. Gianni Sperti ha indagato a fondo e ha scoperto che i due si conoscevano già prima del programma: l’opinionista ha attaccato spesso la ragazza per questo fatto, perché pensa che tra loro ci sia una specie di accordo e che lei lo sceglierà solo per business. Inoltre, all’opinionista sembra strano che i due non si sentano anche fuori, visto la loro conoscenza: l’ultima uscita della coppia è stata per andare a trovare la nonna che Rosa conosceva già. Ma stavolta è il corteggiatore Adinolfi a scatenare le news di gossip e a far arrabbiare la tronista di. La fonte di questa news è il sito, che a sua volta ha attinto da: si sa che il Ponte del 1 Maggio è stata una occasione di festa per tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne e Alex Adinolfi era con degli amici a divertirsi. Tra loro, spicca una ex tentatrice di: si tratta di. Ci sono molti video pubblicati, tra cui quello della ragazza che si si esibisce in un balletto sexy e il corteggiatore che la afferra e la scaraventa sul divano vicino. Come reagirà Rosa Perrotta vedendo questo filmato?