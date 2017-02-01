UeD Trono Classico Manuel Vallicella ultime news, Martina Luchena accusa una corteggiatrice
Non passa giorno che Il Trono Classico di UeD sia al centro delle ultime news di gossip: ultimamente, è il tronista Manuel Vallicella a dare dei grattacapi alla Redazione e a Maria De Filippi, in quanto ha minacciato di abbandonare la trasmissione. In attesa di scoprire la sua decisione definitiva, una vecchia conoscenza di Uomini e Donne è tornata a dire la sua su Instagram, proprio nei riguardi di una corteggiatrice del tatuato Manuel. La polemica social è nata da Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi, o meglio, per una sua segnalazione su Fabiana Barra: una vera e propria accusa che non è passata inosservata. L’accusa di Martina Luchena verso Fabiana Barra, corteggiatrice nel Trono Classico UeD di Manuel Vallicella, è nata su Instagram: l’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi ha espresso un suo parere sulla corteggiatrice di Uomini e Donne, giudizio che poco è piaciuto a Fabiana. Ne è nata una polemica social che ha spinto i follower a schierarsi, chi con Martina, chi con la Barra. Tutto perché Fabiana, secondo la Luchena, nello studio di Maria De Filippi risulterebbe poco reattiva. Fabiana Barra, dopo l’accusa di Martina Luchena, ha prontamente risposto a tono ironizzando sull’esperienza negativa come corteggiatrice, rivale di Camilla Mangiapelo. La polemica non è finita qui, perché le due ragazze se ne stanno dicendo di santa ragione. Rumors inoltre indicano Martina come probabile presenza fissa a Uomini e Donne: resta da capire se sia come opinionista, corteggiatrice di Manuel Vallicella o new entry del Trono Classico di UeD come futura tronista. Maria De Filippi cosa avrà in mente per lei?
