Home Attualità Un anno dalla morte di David Bowie , il mito avrebbe compiuto 70 anni

Un anno dalla morte di David Bowie , il mito avrebbe compiuto 70 anni

di Redazione 08/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

È passato un anno dalla morte del celebre artista, il mito David Bowie, avvenuta il 10 gennaio 2016. Quest'anno il cantante avrebbe compiuto 70 anni, ed in suo onore, per ricordare il suo talento è stato pubblicato un nuovo EP prodotto dalla Columbia Records, intitolato "No plan". Lo ricordano tutti i suoi fan, chi l'ha seguito per anni e chi ha pianto il giorno della disgrazia. Per l'occasione è stato pubblicato anche un video realizzato da Tom Hingston, che si ispira al film di fantascienza "L'uomo che cadde sulla Terra", del 1976 dove David Bowie ebbe l'occasione di recitare per la prima volta. Nel disco sono state inserite tre tracce inedite: Killing a Little Time, When I Met You e No Plan, brani registrati per il musical "Lazarus". Il ricordo di David Bowie Il mondo in occasione del compleanno di David Bowie, che avrebbe celebrato l'8 gennaio, si prepara a ricordare l'artista. A Londra, oggi 8 gennaio 2016, dalle 18:30 all'interno della 02 Academy Brixton, è stato organizzato un grande incontro tra colleghi e amici in nome di David Bowie e della sua musica. Inoltre, dalle 21:15 di questa sera, anche Sky Arte HD dedicherà la serata al celebre cantante Ziggy Stardust, per ricordare il suo talento e la sua musica. Durante la serata andrà in onda Bowie – The man who changed the world, assieme a delle interviste esclusive fatte a David Bowie e ai suoi più cari collaboratori. La serata continuerà un film documentario intitolato Ziggy Stardust and the Spiders From Mars e con un'episodio interamente dedicato a lui di Video Killed The Radio Star. Ma non finisce qui. Il 10 gennaio 2017, sarà un anno dalla scomparsa dell'artista, che ci lasciò due giorni dopo l'uscita dell'album "Blackstar", un lavoro eccezionale, dove in diversi video l'artista preannunciava la sua morte. Blackstar, è stato l'album in vinile più venduto del 2016. Inoltre i suoi lavori "Nothing Has Changed" e "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust", occupano entrambi delle posizioni rilevanti tra i brani più apprezzati del 2016. Il 10 gennaio 2016, a soli due giorni di distanza dalla data di compleanno, David Bowie ci ha lasciato. Per l'occasione e per celebrare l'artista, il 10 gennaio, sul canale musicale VH1, di Viacom International Media Networks Italia (canale 67 del digitale terrestre) sarà trasmessa la David Bowie Anniversary Night. Durante il programma, rivivremo tutta la sua videografia, per ricordare il grande talento dell'artista. Anche sul canale 337 di Mediaset Premium, su Studio Universal, per l'occasione andrà in onda il magnifico fantasy Labirynth – Dove tutto è possibile, per ricordare David Bowie. Per tutti i fan che volessero seguire tutto ciò che è in programma per queste giornate, questo sarà possibile grazie all'hashtag: #DavidBowieNight.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp