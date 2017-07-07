Home Attualità Unesco, Hebron e la Tomba dei Patriarchi patrimonio dell’umanità

Unesco, Hebron e la Tomba dei Patriarchi patrimonio dell’umanità

di Redazione 07/07/2017

Acceso conflitto tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e Israele a causa di una mozione palestinese per inserire il monumento più famoso della città vecchia di Hebron, in Cisgiordania, tra i patrimoni dell’umanità della Palestina. Duro braccio di ferro tra Israele e Unesco: l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura manderà lo stato ebraico su tutte le furie per la seconda volta in meno di una settimana. La commissione patrimoni dell'umanità dell'agenzia delle Nazioni Unite, al momento riunita a Cracovia, in Polonia, si è pronunciata sulla proposta oggi, tre giorni dopo aver approvato una risoluzione che denuncia l'attività di Israele nella città vecchia a Gerusalemme. Quindi, la Tomba dei Patriarchi diventa così il terzo sito culturale nella lista dei patrimoni dell'umanità in pericolo dell'Unesco, registrato nello stato della Palestina, precisamente in Cisgiordania. Che cos’è la Tomba dei Patriarchi a Hebron La Tomba dei Patriarchi, secondo l’ebraismo, è il sepolcro di Abramo, Isacco e Giacobbe, ma anche un luogo di culto per i musulmani che lo chiamano Santuario di Abramo o Moschea di Abramo. Lo Stato di Israele aveva chiesto il voto segreto su questa Risoluzione, senza successo. Esultanti i rappresentanti palestinesi per questa risoluzione che dichiara la città vecchia di Hebron un’altra zona protetta in Cisgiordania, in quanto è un sito di un valore universale eccezionale. Ed è anche un successo dei palestinesi al fronte delle pressioni israeliane e americane. Per il Ministro degli Esteri di Israele, l’Unesco ha contribuito a una sozzura morale iscrivendo la città di Hebron sulla lista dei patrimoni mondiali, in quanto si nega la storia ebraica della città cisgiordana. Il falso storico approvato per la Tomba dei Patriarchi, sempre secondo il ministero, è motivo di vergogna in quanto promuove il falso storico. Il Ministro della Difesa si è anche spinto oltre, definendo su Twitter l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura come politica, imbarazzante e antisemita. E la collaborazione tra Israele e Unesco è appesa a un filo sottile.

