Università, blocco esami universitari a settembre causa sciopero

28/08/2017

Secondo il sondaggio de La Stampa, 5444 professori e ricercatori universitari ed enti di ricerca italiani di 79 atenei universitari: tutti in sciopero per denunciare i cinque anni di blocco degli scatti salariali: perché si protesta, corsi ed esami garantiti.

Salario adeguato, la protesta dell’università

Stavolta i docenti universitari fanno sul serio, erano oltre 40 anni che non si ricorreva allo sciopero. Professori e ricercatori universitari di 79 differenti università incroceranno le braccia per denunciare i cinque anni di blocco degli stipendi. Il paradosso? E’ l’unica categoria pubblica a cui si applica questa restrizione, come denunciano gli stessi docenti.

Sessione autunnale università a rischio causa sciopero

Il Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria, un comitato promotore spontaneo di ricercatori e professori, all’inizio dell’estate aveva scritto una lettera spiegando il perché dell’ipotetico sciopero e invitando tutti i colleghi universitari ad unirsi alla protesta. Il documento ha ottenuto molto successo, visto che è stato firmato dagli insegnanti delle principali università italiane. Milano ha aderito con 382 docenti, Pisa ha 264 adesioni e Bologna e Bari rispettivamente 213 e 162, secondo i dati riportati sul quotidiano La Stampa. Saranno i docenti firmatari a scioperare, ma possono unirsi anche altri insegnanti che non hanno firmato. E la sessione autunnale dal 28 agosto 2017 al 31 ottobre2017 slitterà.

Sciopero università: perché si protesta, corsi ed esami garantiti

Il governo Berlusconi bloccò gli scatti per tutto il pubblico impiego dal 2011 al 2014. Si trattava di 3 milioni e mezzo di persone con un risparmio per la spesa pubblica di circa tre miliardi di euro per ogni anno. Mentre tutti gli altri pubblici dipendenti, dai magistrati alle Forze dell'Ordine, dal primo gennaio 2015 hanno avuto aumenti che tenevano conto anche degli scatti mancati (senza arretrati) e hanno ottenuto anche gli effetti giuridici degli scatti, per i professori universitari invece, questi cinque anni è come se non fossero esistiti: nessun adeguamento, nessuna modifica alle loro retribuzioni. I professori chiedono lo sblocco degli scatti e il riconoscimento dei loro effetti giuridici. Da qui, la protesta che prevede lo slittamento degli esami legati alla sessione autunnale 2016-2017 e l’astensione durerà per 24 ore, annullando solo uno dei tre appelli previsti, per non danneggiare gli studenti. Nessun problema per test di ammissione e sedute di laurea.  
