Università della terza età, un uomo si laura in Filosofia a 82 anni

di Redazione 12/04/2018

Chi si ferma è perduto, lo sa bene Italo... L'uomo si è laurea in Filosofia a 82 anni. Evviva l'Università della terza età? Muore la moglie ma lui torna a studiare Le cose di queste ultime ore la storia di Italo Spinelli ha veramente commosso L'Italia intera. L'uomo infatti si è laureato in filosofia a 82 anni. La sua voglia di tornare sui libri è arrivata dopo la morte della moglie, con il quale aveva condiviso ben 52 anni di vita. Nel corso di un'intervista Italo ha spiegato: "L'ho fatto perché dovevo capire dove fosse finita l'anima della mia Angela". Un modo dolce per dire che l'amore continua nonostante la vita a un certo punto decide di separarsi, ovvero la realizzazione della classico "finché morte non ci separi". Italo Spinelli si laurea all'Università di Macerata Come abbiamo appena accennato le varie news italiane si stanno concentrando anche su quella che la storia di Italo Spinelli. L'uomo è residente a Finale Emilia, provincia di Modena, dopo la morte della moglie ha deciso di seguire gli studi fino all'Università di Macerata. Con un passato da meccanico, e con tanta voglia di vivere e dedicare la sua vita alla moglie deceduta... Italo consegue la laurea in filosofia discutendo la sua tesi Tommaso Moro definendolo un uomo di grande fede affermando anche: "Io avrei preferito Giordano Bruno, la mente migliore che mi sia capitato di incontrare la mente migliore che mi sia capitato di incontrare" Dottor Italo, laurea in filosofia La laurea conseguita da Italo in queste ore diventato un vero e proprio incipit per chiunque abbia voglia di affrontare l'Università della terza età... Sostanzialmente il dottor Italo è diventato un vero e proprio esempio per i giovani e i meno giovani, dimostrando che non vi è un'età per raggiungere i propri sogni oppure per averne di nuovi... Ma soprattutto che l'amore continua anche quando la vita ci separa.

