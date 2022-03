Il 19 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e pare che sia stata una puntata piena di colpi di scena. Andando, infatti, sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni (Uominiedonneclassicoeover) si può avere un’informazione attesa ormai da mesi: si è aggiunta al trono classico, insieme a Matteo Ranieri e Luca Salatino, una nuova tronista. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova tronista di Uomini e Donne.

Chi è la nuova tronista di Uomini e Donne?

Per ora, non è possibile capire molto della nuova tronista di Uomini e Donne, di cui si potrà conoscere molto a proposito del suo percorso. Il suo nome è Veronica. Non si sa molto sulla giovane ragazza, si pensa che questa sia la sua prima comparsa nel mondo della TV, ma tutti sono ansiosi di conoscerla e scoprire come sarà il suo percorso. Sarà un trono tranquillo o movimentato? Solo il tempo potrà rispondere a questa domanda e a non resta che armarsi di tanta pazienza!

Matteo Ranieri, colpo di scena: che cosa è successo?

Il tronista, Mattero Ranieri, che tanto sta facendo parlare di sé per il suo percorso un po’ tortuoso, è uscito in estera sia con Federica che con Valeria. Ha baciato entrambe le ragazze e, Federica in particolare, è rimasta delusa e si è sentita sminuita da questo gesto, poiché il bel giovane le aveva fatto conoscere in esterna il suo cane: dimostrazione di interesse per lei molto importante, dato l’amore smisurato che il ragazzo prova per i suoi cani, considerati parte della sua famiglia. Dell’altro tronista, invece, Luca Salatino, non si è proprio parlato durante la registrazione.

Uomini e Donne registrazione del 19 marzo: novità per il trono over

Sempre dalle anticipazioni della puntata registrata il 19 marzo, si evince Ida Platano (trono over) non ha fatto retromarcia ed è giunta alla conclusione di voler chiudere definitivamente la storia con Alessandro. Dolci e attesissime novità ci sarebbero state per Gemma Galgani: si dice infatti che sia arrivato il bacio con Franco. Riflettori puntati anche su Armando, ci sarebbe stata infatti, la dimostrazione della sua confusione e indecisione: è uscito di nuovo con Anita e Alessandra. Riuscirà Armando a capire per chi delle due il suo cuore batte di più?