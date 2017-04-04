Home Intrattenimento Uomini e Donne gossip Trono Classico, Giulia Latini esce in esterna con Marco Cartasegna?

di Redazione 04/04/2017

I gossip sui beniamini di Uomini e Donne si susseguono senza sosta, specialmente a ridosso di una nuova registrazione del Trono Classico: pare che ad alimentare il gossip sia il nuovo tronista Marco Cartasegna, il quale è molto malvisto da Luca Onestini. Tra i due non corre certo buon sangue e, forse per strategia, l’ultima trovata del tronista bocconiano per far andare su tutte le furie il rivale è stata fare delle avances alla una sua corteggiatrice. Non Soleil Sorgè, bensì Giulia Latini! La ragazza quindi esce in esterna con lui? Da diversi mesi, la rivalità tra i due tronisti è diventata molto accesa: Marco Cartasegna e Luca Onestini danno spettacolo in quanto la new entry di Uomini e Donne sembra cercare continuamente lo scontro con l’ex Mister Italia, tanto da inserirsi in una discussione tra lui e le sue nuove corteggiatrici. E’ proprio in questa occasione che sono venute fuori dalla bocca del milanese alcune parole dolci verso Giulia Latini, facendo intendere tra le righe che a Luca, oggetto del desiderio di Giulia, di lei non gliene importa nulla, in quanto perso di Soleil Sorgè. Poi, sempre secondo news di gossip, avrebbe suggerito come far ingelosire il tronista. La Latini ha apprezzato le parole di Marco e lo ha ringraziato, ricambiando il complimento. Esterna in vista per loro? Qualora il gossip fosse confermato, Giulia Latini uscirebbe in esterna con Marco Cartasegna pur di far ingelosire Luca Onestini? Difficile da credere, ma al Trono Classico può succedere di tutto: l’ex Mister Italia ha voluto rimescolare le carte chiamato delle nuove corteggiatrici, nonostante tutti i fan di Uomini e Donne sanno che stravede per la modella italo-americana Soleil Sorgè. Inoltre, il pensiero di Marco è stato condiviso dal pubblico. Che sia la volta buona che Luca compia una scelta?

