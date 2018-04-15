Home Intrattenimento Uomini e Donne Lorenzo Riccardi compleanno: la sorpresa di Sara Affi Fella

di Redazione 15/04/2018

Oggi si torna a parlare di Uomini e Donne, al centro dell'attenzione mediatica c'è Lorenzo Riccardi compleanno è quella che sarebbe stata la sorpresa di Sara Affi Fella. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni stanno insieme? Le cose di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere come la tronista napoletana, Sara Affi Fella, abbia intensificato molto di più il rapporto con il corteggiatore siciliano Luigi Mastroianni, a discapito di Lorenzo Riccardi. I trascorsi della corteggiatore Riccardi in un certo qual modo hanno fatto sì che Sara Affi Fella non riuscissi a instaurare un rapporto completamente fiduciario con lui. Neanche il bacio è riuscita a far cambiare idea alla Affi Fella, che In un certo qual modo sembrava essere tornata tra le braccia di Mastroianni. Dunque Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni stanno insieme? Lorenzo Riccardi lascia Uomini e Donne? Le cose delle ultime due settimane sono stati diversi gradi avvenuti a Uomini e Donne. Dopo la decisione di Giordano Mazzocchi di abbandonare completamente il trono di Nilufar Addati, Ecco che Lorenzo Riccardi lascia Uomini e Donne... Ma a quanto pare in modo non definitivo. Nonostante le varie dichiarazioni di Sara Affi Fella, riguardanti appunto la mancata fiducia nei confronti del corteggiatore, pare tra i due possa esserci un piccolo ritorno di fiamma. Sara Affi Fella fa una sorpresa a Lorenzo? Come abbiamo già accennato all'inizio del nostro articolo, Sara Affi Fella fa una sorpresa a Lorenzo. In queste ultime ore Ivan stanno cercando di capire cosa realmente sia successo tra la tronista napoletana è il corteggiatore, ma al centro dell'attenzione mediatica c'è anche la reazione del rivale per eccellenza Luigi Mastroianni. Secondo alcune anticipazioni Le anticipazioni mondo di Uomini e Donne Trono Classico, sembrerebbe che Sara Affi Fella in occasione del Lorenzo Riccardi compleanno abbia deciso di organizzare qualcosa di speciale. Sembrerebbe infatti che Sara fifella abbia riservato delle dolci parole nei confronti del corteggiatore, organizzando un'esterna proprio il giorno del suo compleanno che è stato il 13 aprile scorso... Anticipazioni parlano anche di nuovo possibile bacio tra i due, ma al momento tutto coperto dal segreto!!

