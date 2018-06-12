Home Salute Vaccini drone salvavita, consegna farmici nelle isole

di Redazione 12/06/2018

L'argomento vaccini è sempre molto delicato, motivo per cui si consiglia sempre di trattarlo con "cura". Nel corso della giornata di oggi però è stata diffusa una notizia davvero importante che riguarda il drone salvavita, che consegna farmaci nelle isole, vaccini compresi. Vaccini obbligatori Durante questo inverno abbiamo avuto più volte modo di parlare e raccontare le varie news sui vaccini obbligatori. Questi, infatti, hanno diviso l'opinione pubblica. Bisogna vaccinare i propri figli o si corre il rischio di metterli in pericolo? In questi anni sono stati diversi gli accostamenti dell'autismo e vaccini, come se quest'ultimi ne possano essere la causa. Una conferma scientifica della cosa non è ancora arrivata, ma nel frattempo sono diminuite drasticamente le vaccinazioni in Italia, con un conseguente aumento di infezioni come la meningite e la ricomparsa di malattie quasi dimenticate come appunto il morbillo. La news di oggi però mette in risalto un aspetto positivo della questione. Consegna dei vaccini Le varie catene solidali messe in atto dalle associazioni hanno fatto notare come sia impossibile raggiungere fisicamente, oltre che con una certa frequenza, determinate parti del mondo e consegnare dei vaccini o farmaci. Sulla base di tale esigenza e motivazioni si è reso necessario trovare un modo alternativo, attraverso l'utilizzo della tecnologia. Il prossimo settembre sarà attivato il drone salvavita che ha lo scopo di consegnare vaccini e farmaci nelle isole di Venuatu in Oceania. Il piccolo arcipelago infatti è composto da 83 isole su 1600 chilometri, una zona difficile da ricoprire efficacemente e in modo costante dagli aiuti umanitari. Drone salvavita La nuova tecnologia del drone salvavita è stata commentata da Christian Vasquez dell'Unicif: "Ogni isola ha molti villaggi remoti isolati. Le persone vivono in gruppi familiari e non ci sono strade tra un villaggio e l'altro. Quando i nostri operatori cercano di portare i vaccini in queste aree spesso devono camminare per ore in montagna, sempre cercando di tenerli freddi".

