Vaccini obbligatori, attesa domani la sentenza della Corte Costituzionale

di Redazione 20/11/2017

Negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di leggere diverse notizie riguardanti i vaccini obbligatori. Prima che iniziasse ufficialmente l'anno scolastico le varie Asp hanno chiesto agli istituti di obbligare i genitori degli alunni a fornire il libretto sanitario al fine di capire chi avesse effettuato o meno i vaccini. Dopo il ricorso sulla questione presentato dalla Regione Veneto, domani è attesa la sentenza della Corte Costituzionale. I vaccini, dunque, diventeranno obbligatori? Morti per meningite, scattano le denunce sui vaccini Nell'arco delle varie settimane, secondo le notizie pubblicate dalle agenzia di stampa italiane, sono aumentati vertiginosamente le morti per meningite. Il dato aggravante è stato incrementato dal fatto che negli ultimi anni sono scesi notevolmente il numero dei vaccini effettuati nella nostra nazione. Secondo un sondaggio sociale molti genitori hanno deciso di non sottoporre i propri figli a questo tipo di profilassi perché impauriti dal un'ipotetica relazione tra i vaccini e l'autismo. Quanto detto ha fatto in modo che scattassero diverse denunce sui vaccini obbligatori le quali non hanno mai provato al 100% la connessione con l'autismo ma che hanno portato la Regione Veneto, ad esempio, ad agire penalmente sulle varie vicende. Attesa domani la decisione della Corte Costituzionale sui vaccini obbligatori Da tempo ormai si discute sull'importanza della vaccinazione. La diminuzione dei bambini vaccinati ha permesso la ricomparsa di malattie che in un certo qual modo avevamo dimenticato, come ad esempio il morbillo, (Quest'anno dei bambini di pochi mesi hanno contratto in modo esagerati la malattia rischiando anche la vita Ndr). Come abbiamo appena accennato la Regione Veneto ha deciso di agire sulla questione "vaccini obbligatori". Non poco tempo fa infatti è stato presentato il ricorso n 17/2017 circa appunto la legge 119 che ha predisposto il ripristino della vaccinazione obbligatoria per patologie come morbillo, antitetanica, rosolia ecc... Ai fini dell'iscrizione a scuola. Ad esprimersi sulla sua legittimità domani sarà proprio la Corte Costituzionale in occasione di un'udienza pubblica. Per conoscere il verdetto però dovremmo aspettare le prime ore del pomeriggio.

