Vaccino antitumore,in arrivo entro un anno?

di Redazione 28/04/2018

Arriva il vaccino antitumore per curare i malati di cancro e che evita la chemioterapia. Dopo una lunga fase di sperimentazione sui topi, gli scienziati hanno avuto degli esiti positivi al punto di voler cominciare la seconda fase dell'esperimento che potrebbe portare ad una svolta rivoluzionaria nella cura dei tumori. In questo secondo step i ricercatori della Stanford University di San Francisco tenteranno, entro la fine dell'anno, a somministrare la nuova terapia su circa 35 pazienti affetti da linfoma. Secondo ciò che è stato rilevato dagli scienziati, il trattamento stimola il sistema immunitario del corpo a debellare le cellule tumorali. Vaccino antitumore: in arrivo per fine anno Alice Police, direttore regionale di Breast Surgery presso il Northwell Health Cancer Institute, sostiene che la ricerca abbia portato a risultati esilaranti sottolineando pure che negli studi sugli animali non sempre si ottengono gli stessi effetti sulle persone. "Siamo stati in grado di curare diversi tumori nei topi per molto tempo". Il nuovo prodotto viene somministrato con un'iniezione simile ad un vaccino ed è fondato sulla combinazione di due agenti che stimolano le cellule T (un tipo di cellula immunitaria) che saranno capaci di attaccare il cancro. Gli esperti hanno sottolineato come queste cellule individuano quelle tumorali in quanto anormali e le attaccano fino ad eliminarle. Con il nuovo trattamento si vanno a riattivare le cellule T attraverso l'iniezione del vaccino direttamente nel tumore. Vaccino antitumorale: riattivare cellule T Negli studi sugli animali, l'iniezione in un solo tumore ha portato a risultati consistenti in virtù dell'eliminazione delle metastasi. Quella dell'immunoterapia non è una novità nel mondo della medicina scientifica. Da mettere in evidenza, inoltre, che da poco è stato sperimentato ed approvato un trattamento per alcuni tipi di leucemia e linfoma detto terapia delle cellule T CAR, che spinge alla rimozione di alcune cellule immunitarie dai corpi dei pazienti per vincere il cancro.

